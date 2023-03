Olta shpërthen në lot pas telefonatës me bashkëshortin: Nuk e di sesi jetoj pa të…

Pasi foli me bashkëshortin në telefon, Olta shkoi t’ia tregonte bisedën Deas, pasi ndjeu nevojën që ta ndante me dikë emocionin që kishte.









Ajo u përfshi në lot dhe i tha Deas se e ka marrë shumë malli për partnerin e saj dhe se ky i fundit i dha “dritë jeshile” për ta vazhduar rrugëtimin.

Dea: Çfarë të tha për djalin?

Olta: Është shumë mirë më tha, përqafon televizorin. Vdiqa për atë, vdiqa. Përqafon televizon tha kur të sheh. Më tha vazhdoi mendimet që kishe, mos prit t’i besh me të tjerët. Vazhdoi mendimet e tua me tha, se aty ke hyrë vetëm. Ua, çfarë force më jep mua ai, nuk e di. Unë nuk e di si jetoj pa të, këtu. Unë kam vartësi nga ai. Unë kjo vajza e fortë, kur jam jashtë, nuk bëj as gjënë më të vogël, pa marrë mendimin e tij.