Papa Françesku reagoi në Twitter dhe hëngri pica me ata që e trajtonin

Papa Françesku përdori teknologji të reja për të komunikuar me besimtarët nga spitali, nëpërmjet internetit.

Nga klinika universitare Agostino Gemelli, ku Françesku po trajtohet, ai shkroi në Twitter se “provat e jetës ndihmojnë për të pastruar zemrën”. Papa u shtrua në spital të mërkurën – për shkak të bronkitit që i shkaktoi gulçim – dhe pritet të dalë nesër.

When experienced with faith, the trials and difficulties of life serve to purify our hearts, making them humbler and thus more and more open to God. #Lent

— Pope Francis (@Pontifex) March 31, 2023