Pas daljes nga “Big Brother Vip”, Ronaldo Sharka është gati për emisionin e tij të ri, ja ku do e shohim

Teksa i drejton edhe një mesazh babait të tij të ndjerë, gazetari ka lajmëruar ndjekësit e tij në Instagram rreth projektit të tij të ri.









“Babi, ja dola. Jam i lumtur t’ju them se tashmë jam zyrtarisht pjesë e @topchannelalbania . Duke nisur nga kjo e diel, në E Diell me Eriola Docum nisim “Mos i bjer me Top” ku besojmë se do të afeksionoheni pas këtij programi kemi aq shumë gjëra sa që për efekt të syrit të keq po ju zbulojmë vetëm kaq”-shkruan ai.

Kujtojmë se Ronaldo përfundoi shumë shpejt rrugëtimin brenda shtyëpisë së ‘Big Brother VIP Albania’, e pas daljes, i ndodhi ngjarja e rëndë, vdekja e të atit. Mirëpo, pavarësisht kësaj sfide, ai po di sesi të rimëkëmbet e të ecë përpara.