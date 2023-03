Rrahja e egër e një 15-vjeçari jashtë shkollës së tij – Shoku i klasës po filmonte (VIDEO)

Një djalë 15-vjeçar ka rënë viktimë e një rrahjeje të egër jashtë një shkolle në Greqi.









“Jashtë shkollës, teksa studionte, ishin katër fëmijë që iu afruan. I kërkuan të shkonte me ta në një pikë tjetër, i vogli nuk donte, donte të largohej. Njëri e kapi, e tërhoqi, e çuan në një vend të izoluar. E kanë goditur me grusht në fytyrë. Fëmija u rrëzua, i vuri duart në kokë dhe filluan ta godasin me shqelma në kokë”, tha nëna e 15-vjeçarit për Mega.

Sipas asaj që 15-vjeçari ka denoncuar në polici, 5 muaj më parë është përleshur me një të ri të panjohur pasi pa pasur punë është bashkuar në grupin e viberit ku vetëm shokët e klasës shkëmbejnë mesazhe.

I riu që shihet në video duke goditur djalin është ai me të cilin 15-vjeçari kishte replikuar në internet.

Shikoni videon – të vështira

Shoku i tij i klasës po bënte video

Teksa grupi prej katër vetash rrethonte djalin dhe bashkëmoshatari i tij po e rrihte pa mëshirë, një vajzë, shoku i klasës dhe shoqja e tij jashtëshkollore, e ka marrë videon dhe më pas ajo vetë ua ka shpërndarë nxënësve të tjerë të shkollës.

Si katër të rinjtë që shihen në video, ashtu edhe vajza që e ka filmuar, tashmë janë thirrur dhe deklaruar në polici. Dosja e lëndës i është dërguar prokurorit publik i cili do të vendosë më tutje.

Ngjarja ka ndodhur më 13 mars në një shkollë në Athinë, ku nëna e 15-vjeçares ka deklaruar se fëmija i saj është rrahur për asgjë.

“Ne mundohemi të jetojmë normalisht, sikur asgjë të mos ketë ndodhur, por unë e shoh… Janë çështje të tjera bullizmi, të cilat i kemi mësuar meqë ra fjala dhe u ndodhin fëmijëve të tjerë. Ai dëshiron të ecë përpara për t’i shpëtuar ata. Nuk e kuptoj më sa përgjegjësi ka një shkollë, edhe nëse ngjarja nuk ka ndodhur brenda shkollës”, tha nëna e 15-vjeçares.