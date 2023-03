U largua drejt Britanisë me gomone, kujdesej për 500 bimë kanabisi, arrestohet 19-vjeçari shqiptar!

Një emigrant ilegal shqiptar, i cili pagoi 4000 £ për t’u futur kontrabandë në Britaninë e Madhe dhe ndihmoi në drejtimin e një fabrike kanabisi,









Besmir Sula u vu në punë në fabrikën e kanabisit të gangsterëve që pagoi për të hyrë në Britaninë e Madhe, pasi fillimisht u përgjua nga autoritetet britanike.

Sula fillimisht u mbajt në një qendër paraburgimi pasi hyri në Mbretërinë e Bashkuar me një gomone të organizuar nga kontrabandistët në tetor të vitit të kaluar.

Më pas ai u transferua në një hotel të drejtuar nga Home Office, ku iu dha një telefon për ta lejuar të komunikonte me familjen e tij.

Sula u kontaktua më pas nga burri në fshatin e tij nga i cili kishte marrë paratë hua për të financuar udhëtimin e tij të paligjshëm me varkë dhe iu tha se duhej të shlyente borxhin.

19-vjeçari u mor nga hoteli dhe u dërgua në një ndërtesë të papërdorur midis fshatrave rurale të Cranbrook dhe Hawkhurst në Kent.

Pas mbërritjes, atij iu dha detyra si kopshtar për 500 bimët.

Ai kishte qenë atje për rreth dy muaj kur policia zbuloi operacionin më 29 dhjetor të vitit të kaluar.

Seanca e tij e dënimit në Maidstone Crown Court Kent gjeti ‘sasi të konsiderueshme’ kanabisi, i cili u gjykua se ishte ‘për përdorim komercial me një avantazh të konsiderueshëm financiar’.

Sula u deklarua fajtor për prodhimin e kanabisit dhe u shfaq në bankën e të akuzuarve i ndihmuar nga një përkthyes.

Avokati i tij, John FitzGerald, tha se adoleshenti, i cili nuk ka asnjë dënim të mëparshëm, kishte qenë viktimë e “bandave të organizuara që shfrytëzojnë njerëzit për të besuar se rrugët tona janë të shtruara me ar”.

Ai është nga një fshat i Shqipërisë – shumë fshat, shumë i vogël dhe shumë i varfër. Ai fitonte 300 euro në muaj duke punuar gjithë natën në një furrë buke dhe mendonte se donte një jetë më të mirë”, tha FitzGerald, sipas agjencisë së shtypit Ferrari.

Ai mori 4500 euro hua nga një burrë në Shqipëri për të udhëtuar ilegalisht në Britaninë e Madhe. Ai hipi në një varkë me të tjerë që nuk i kishte takuar kurrë dhe u organizua nga lloji i bandave të organizuara që shfrytëzojnë njerëzit për të besuar se rrugët tona janë të shtruara me ar.

Që nga arrestimi i tij, Sula ka qenë në paraburgim, me avokatin e tij që i kërkon gjykatës të jetë ‘i mëshirshëm’, duke thënë se ai kishte ‘mjaftueshëm’ kohë pas hekurave.

Gjyqtari Douglas Marks Moore tha se detyra për t’u kujdesur për bimët e kanabisit ishte ‘e ulët, por jetike’.

“Ju keni ardhur në këtë vend në mënyrë të paligjshme me një varkë. Ju kishit paguar një shumë të konsiderueshme parash dhe më pas u kontaktuat dhe u latë nën kontrollin e autoritetit që ju kontrollonte në atë kohë për t’u çuar në këtë vendndodhje të veçantë në një pjesë të qetë të Kentit, – i tha ai Sulës.

“Unë e pranoj se ky institucion ishte pak a shumë i vulosur që ju të qëndroni atje.

‘Nuk ka dyshim se ky ishte një operacion komercial dhe i organizuar mirë…Nëse nuk do të kishit kopshtarë që kujdeseshin për bimët, ata do të vdisnin. Ndërsa është një detyrë e ulët, është një detyrë e rëndësishme.’

Ai urdhëroi që Sula të vuante dënimin në një institucion për të rinjtë.

Gjykatësi tha se do të jetë në dorë të Zyrës së Brendshme për të vendosur nëse ai duhet të raportohet pas lirimit.

Prokurorja Eleanor Scott-Davies tha se policia u fut me forcë në Brook House në Cranbrook Road, pasi dëgjuan një zile telefoni dhe hapa aty pranë.

Ndërtesa thuhej se përmbante një sasi të madhe kabllosh për të nxjerrë energji elektrike, si dhe dy shtretër dhe një frigorifer të pajisur plotësisht.

“Ishte një operacion shumë profesional i aftë për të prodhuar sasi të konsiderueshme për përdorim komercial,” tha zonja Scott-Davies.

Prokuroria pranoi se ai po kryente detyrat e tij nën drejtimin e tij, por ai duhet të ketë qenë në dijeni të shkallës së operacionit dhe pritshmërisë për përfitime të konsiderueshme financiare.

Gjykatësi u tha se 16-vjeçari i gjetur me Sulën nuk u deklarua i pafajshëm dhe do të përballet me një gjyq në gjykatë për të rinjtë në qershor.