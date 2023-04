Gruaja zbulon se burri ka lënë shtatzënë motrën e saj, “Isha gati të divorcohesha por…

Një grua shtatzënë tregoi se po lufton për t’ia dalë mbanë pasi zbuloi se e motra ishte gjithashtu shtatzënë me bashkëshortin e saj.









Gruaja zbuloi se sapo kishte marrë vesh për tradhtinë, po planifikonte ndarjen. Por, ndërsa ata po ndaheshin, ajo zbuloi se ishte shtatzënë dhe kjo i komplikoi edhe më shumë gjërat.

“Më lutej për falje. Më llastoi me dhurata, më ofroi të blinte një apartament, një makinë të re, çfarë të doja.”

Partneri i kishte thënë gjithashtu se “nuk do të kishte asnjë rol” në rritjen e fëmijës së motrës së saj.

“Deri në muajin e kaluar isha gati të divorcohesha me të, isha gati të filloja një jetë të re pa të dhe pa motrën time. Mendoja se menstruacionet nuk po më vinin nga stresi, por kaloi shumë kohë, kështu që bëra një test shtatzënie.”

Pasi zbuloi se ishte shtatzënë, bashkëshorti i saj ishte më i lumtur se kurrë dhe këmbënguli se mund të ishte një “fillim i ri” për ta.

“Ai ka blerë tashmë shumicën e gjërave që na duhen, ka siguruar mjekët dhe spitalet më të mira, ndërkohë që unë nuk mund të përballoj një fëmijë vetë. Ai ka qenë pranë meje financiarisht që kur isha 20 vjeç, nuk më është dashur kurrë të luftoj vetë. Nuk më është dashur ndonjëherë të punoj, me të në jetën time.”

Ajo shton:

“Kisha një familje dhe një burrë të përsosur, një shtëpi dhe një jetë perfekte. Kishim probleme me fertilitetin dhe përpjekja për të mbetur shtatzënë ishte një luftë e vërtetë. Shtatzënia ime supozohej të ishte një bekim, por tani nuk jam e sigurt!”

Në seksionin e komenteve, përdoruesit e Reddit u përpoqën ta ngushëllojnë gruan dhe shumë njerëz po i sugjerojnë të marrë një avokat.

“Kjo do të jetë vërtet e vështirë për të gjithë fëmijët dhe familjet tuaja. Tim und të marrësh mbështetje për fëmijët, por do të jetë shumë më pak. Sa i pasur është ai, saktësisht? Ju duhet patjetër një avokat. Një i mirë. Çfarëdo që të vendosni dhe zgjidhni për të bërë, do të kaloni pjesën tjetër të jetës tuaj duke u ndikuar çdo ditë nga ato vendime”, shkroi një person.

Një person i tha:

“Nëse ai mund të të tradhtojë duke fjetur me motrën tënde, asgjë nuk e pengon të të tradhtojë dhe me dikë jashtë familjes.”

Një komentues kishte një ide tjetër:

“Ai ndihet fajtor dhe po përpiqet t’ju bombardojë me dashuri dhe gjëra materiale. Këto të fundit sigurohu t’i kesh në emrin tënd sepse nuk i dihet kurrë.”

Ju si do kishit reaguar?

/Pop Crush