Nga masakra e Don Boskos, prania e dyshimtë e Ervis Martinajt, inceneratori i Tiranës dhe… Ngjarjet e bujshme që presin zgjidhje, SPAK asnjë fakt konkret për to

Shefi i Prokurorisë së Posaçme ka folur dje në lidhje me disa tema të nxehta të krimeve të rënda të ndodhura në vend për të cilat ai nuk kishte një përgjigje konkrete.









Po ashtu, është ndaluar edhe te çështjet korruptive me personazhe konkrete që lidhen me skandalin e inceneratorëve. Ai ka cekur çështjen Ahmetaj dhe punën që po bëhet për fajësimin e tij, ndërkohë që ende nuk dihet se kush është pronari i inceneratorit të Tiranës edhe pse në emër të këtij impianti kalojnë ende paratë në bazë të kontratës.

Po ashtu, Altin Dumani, i cili e ka marrë detyrën kohëve të fundit, ka treguar se ka folur në telefon me drejtorin e Policisë së Shtetit për sulmin me armë mbi “Top Channel”, ku u vra roja i sigurisë, Pal Kola, por pa mundur të thotë asgjë më shumë në lidhje me hetimet për rastin. Në të njëjtën linjë ka qëndruar edhe për masakrën e Don Boskos, ndërkohë që është ndaluar tek emri i Ervis Martinajt, personit që prej 8 gushtit të vitit të kaluar rezulton i zhdukur pa gjurmë.

Dumani ka treguar se atij i janë sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë, ndërkohë që për fatin e tij SPAK nuk ka asnjë të dhënë, ashtu siç për një mori çështjesh të rënda kriminale dhe korruptive në vend.

SULMI MBI TCH

Altin Dumani ka folur për sulmin e armatosur ndaj “Top Channel” dhe ka treguar se hetimet po i monitoron SPAK. Megjithatë, Dumani ka shtuar se deri më tani kjo çështje i takon prokurorisë së Tiranës për t’u hetuar.

“Që në orët e para të mëngjesit, kam kontaktuar në telefon drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit. I kam ofruar mbështetjen e plotë të strukturës së posaçme. Më ka thënë se po kryheshin veprimet e para hetimore. Kam vendosur të dërgoj në analizën e bërë në Drejtorinë e Policisë, një prokuror dhe oficer të policisë gjyqësore. Megjithëse është çështje në kompetencë të prokurorisë së Tiranës, edhe ne jemi aty, po bëjmë veprimet tona, dhe nëse do dalë diçka, do kemi veprime”.

ÇËSHTJA E INCENERATORËVE Shefi i akuzës së Posaçme është ndaluar edhe për hetimet ndaj Arben Ahmetaj, për të cilin janë përcjellë letërporosi jashtë Shqipërisë dhe se prokurorët kanë pritshmëri se do të përftojnë të dhëna interesante.

“Nuk i marrim leje kurrkujt, e thërrasim, kushdo të jetë për ta marrë në pyetje Arben Ahmetajn apo kushdo që të jetë. Kontrollet janë në dinamikën e hetimit ku grupi vlerësoi se në këto ambiente mund të gjendeshin prova. Kemi gjetur prova.

Sekuestro është preventive, masë sigurie me qëllim që mos të tjetërsohet pronësia. Në verifikim është çdo gjë. Kemi nisur letërporosi në shumë shtete jo vetëm në një shtet. Kërkon kohë. Ka që janë përgjigjur, ka që janë në proces. Hetimi përfshin çdo gjë (përfshirë edhe mundësinë e fshehjes së pasurisë jashtë). Patjetër që do e thërrasim Ahmetajn, nëse do e shikojmë të nevojshme”.

Për inceneratorin e Tiranës, Dumani pranoi se prokurorët kanë hasur në vështirësi.

“I takon prokurorit të çështjes. E para, ata po kryejnë shumë veprime hetimore, me intensitet shumë të madh. Aty ka shoqëri pas shoqërie dhe duhet të gjendet pronari real, se nesër/ pasnesër të çon në arbitrazh. Patjetër që po paguajmë se është detyrim kontraktual. Por e para, prokurori konstaton paligjshmëri dhe më pas nxjerr përgjegjësit”.

LLALLA

Ish-prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla, pak kohë më parë u bë me dije se ka nisur procesin e përfitimit të azilit politik në Itali por shefi i SPAK konfirmoi se nuk e ka një informacion të tillë dhe se për të procesi i ekstradimit është në vijimësi.

Altin Dumani tha dje se procesi vijon në Itali për ekstradimin e ishkryeprokurorit, Adriatik Llalla, ndërsa shtoi se ka besim se ai do të kthehet në vendin tonë për vuajtjen e dënimit.

“Adriatik Llalla ka përfituar nga Gjykata e Apelit në Romë marrjen e pasaportës me qëllim lëvizjen brenda territorit italian. Procesi vijon në Itali për ekstradimin e ishkryeprokurorit të Shqipërisë Adriatik Llalla”.

Shefi i SPAK flet edhe për Ervis Martinajn

Ndonëse i zhdukur prej 7 muajsh, në një kohë që askush nuk di të thotë zyrtarisht se çfarë është bërë me fatin e tij, shefi i SPAK ditën e djeshme është ndaluar edhe tek një prej ngjarjeve më të përfolura në opinion publik.

Në fakt, emri i Ervis Martinajt u rikthyer frikshëm pas sulmit me automatikë mbi lokalin e Fatjon Muratit, ku u vra një grua dhe u plagosen 6 persona, mes tyre edhe xhaxhai i Fatjon Muratit.

Dumani tha dje se: “Unë jam prokuror dhe nuk mund të them se me episodin e ‘Don Boskos’, ‘u ngjall’ apo ‘nuk u ngjall Ervis Martinaj’. Nga ana jonë janë ndërmarrë veprime hetimore”.

Në fakt. Prokuroria e Posaçme pranoi se e ka ende në hetim Martinajn për çështjen e operacion “Plumbi i Artë” ku është siguruar dëshmia e vrasësit me pagesë Nuredin Dumani ku i faturonte Martinajt një shumë marramendëse që sipas Dumanit vrasës, kishte hedhur për eliminim e Endrit Dokles.