“Pse duhet të futeshim në garë të ndarë kur e shtrimë dorën?”- Pampuri në Panorama TV: Ai që e mbajti peng këtë bashkim do ketë përgjegjësi për humbjen në 14 Maj

Deputetja e PD, Oriola Pampuri ka folur rreth situatës në Partinë Demokratike dhe kandidatëve të dalë për zgjedhjet lokale të 14 majit, nën logon zyrtare të partisë dhe ata demokratë në Koalicionin “Bashkë Fitojmë”.









Pampuri vuri theksin në fjalën e saj se para zgjedhjeve lokale duhet të kishte një pakt për bashkim dhe kandidatë të përbashkët nën logon zyrtare të PD.

Ajo nënvizoi se pas 14 majit, do duhet që të mbajë përgjegjësi personi që krijoi përçarjen e demokratëve.

Pyetje: Numri i reduktuar i kandidatëve që është minimizuar nga dëshira e vetë kandidatëve, pse kemi kandidatë vetëm në disa nga bashkitë kryesore të vendit?

Oriola Pampuri: Nga fillimi deri sot asnjë s’ka dashur përçarjen e PD pas 14 majit, jam e bindur që një pjesë e kolegëve të mi e mendojnë që këtu do mbahet një përgjegjësi e madhe se pas 14 majit s’mund të themi më që ne jemi më të fortë se ju.

Ai që e mbajti peng këtë bashkim do ketë përgjegjësi për humbjen. Humbja pas 14 majit do jetë e paprecedentë nëse do thuhet që ne morëm më shumë vota se grupi tjetër, ne nuk jemi në garë me njëri tjetrin.

Pse duhet të futeshim në garë të ndarë kur e shtrimë dorën e thamë jeni të mirëpritur të garoni në logon zyrtare të PD, aty ku demokratët kanë votuar për 30 vite?

Pse demokratët mund ti çojmë ku kemi ne interesa? Demorkatët kanë votuar 32 vite për PD nuk mund ti thuash demokratëve të shkojnë të votojnë për Metën, Ilir Meta ka partinë e tij por të cosh elektoratin të votojnë për logon e Metes më duket absurde.

Për hir të kësaj ne shtrimë dorën të garojnë nga Këllici, Boçi, Cara, nën logon e PD.

Pyetje: Ju keni qenë në koalicion me Monika Kryemadhin…

Oriola Pampuri: Ajo është cështje tjetër, në koalciion ishim me logon e PD, jo të jemi nën strehën e asaj partie.

Të thuhet që ne dolëm më të fortë se grupi tjetër nuk është më justifikim.

Ky nuk duhet të bëjë më justifikim, duhet të mbahet përgjegjësi për kaosin në të cilën u cua këtë herë logo e PD për zgjedhjet. Duhet të kishte pakt për bashkim.

aNjë është e keqja, Rama dhe ne atë kemi armik politik. S’mund të fusim në armiqësi demokratët me njëri- tjetrin, sa morët ju e sa morëm ne.

Ndryshim të ndarë nuk e di kush e percepton të tillë. Unë mendoj që për aq kohë sa është këmbëngulur të dilet vetëm të pabashkuar në logon e PD besoj që bashkitë e mëdha i kanë të fituara e nëse s’do i kenë të fituara përgjegjësia do jetë ekstremisht e madhe për ata që nuk pranuan të kishin kandidat të përbashkët në logon e PD.