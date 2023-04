“Pse zbrazen digat në verë?”, Berisha u drejtohet qytetareve të Bulqizës: Pyesni Ballukun! Ua shesin kompanive seksere dhe…

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka prezantuar kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Bulqizës, Defrim Fiku.









Në fjalën e tij, Berisha nuk i ka kursyer kritikat ndaj qeverisë Rama. Teksa u ndal tek situata e digave, Berisha tha se ka pasur një zbrazje totale të tyre, ndërsa shigjetoi edhe zëvendëskryeministren Belinda Balluku, njëherësh ministre e infrastrukturës.

Berisha e akuzoi ministren lidhur me energjinë elektrike, por gjithashtu theksoi se rrugët ndërtohen me çmime marramendëse që kushtojnë 24 mln euro 1 km, por që sipas tij vidhen shumë para pasi rruga kushton më pak.

“Çfarë po ndodh në Shqipëri? Pyeteni pak Ballukun. Sot ka mundësi që në 8 vite nuk tregon dot një rrugë të përfunduar? Si ka mundësi që spati asnjë ndryshim? Rruga Klos-Bulqizë, por dhe nuk përdoret prej 8 vitesh. Si ka mundësi që të injorohet ky rreth. Këto kanë një përgjigje. ajo nuk investon dot në rrugën ‘Ura e Crenesit-Librazhd’, por investon në fushë, me rrugë që vjedhin 22 milionë euro. Ndërtojnë rrugët anësore me çmim 2.2% më të lartë se vetë autostrada. Vjedhja është bërë universale. Këto kohë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë merrte makina me qira. Po si ka mundësi? Po i ndajnë paratë me pronarin. Këta kanë kaluar në vjedhje të hapur. E vetmja gjë që shtohet është paratë që fsheh Ram ame organizatën e tuaj kriminale. Pyesin Ballukun kur të vijë këtu? Pse ndodh zbrazja e digave në verë? Verës je i detyruar të ruash nivelin më të lartë të tyre pasi vjedhja është më kritikja. Këta i zbarisin dhe ua shesin sekserëve të tyre. Këto kompani e shënime 130 euro dhe pjesën tjetër e ndajnë me ministrat”, tha Berisha.

Po ashtu, ish-kryeministri tha se ‘po vriten njerëz të pafajshëm në rrugë, pasi bandat kriminale kanë licencë vrasje nga Edi Rama’.

“Ç’po ndodh me ne atëherë? Në qoftë se shtroni këtë pyetje edhe duhet ta shtroni, unë them se shkaku më madhor është monizmi. Monizmin e parë e përjetuam, shumë nga ne e kemi të freskët. Në monizmin e parë, në u katandisëm në njerëzit e tretë më të varfër të planetit dhe kur dolëm prej tij, ne ishim në kufijtë e ekzistencës.

Pas 32 vitesh, përsëri ne jemi në monizëm, në kuptimin se të gjitha pushtetet i kontrollon një njeri. Edi Rama kontrollon sot 10% më shumë se Ramiz Aliaj në 1991, pushtetet. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se për ju nuk ka të drejta, se për qytetarët shqiptarë nuk ekziston e drejta. Kjo do të thotë se për ju nuk ka gjykata që të ju garantojnë të drejtat. Kjo do të thotë se urdhri arbitrar bën ligjin në këtë vend. Kjo do të thotë pasiguri e plotë për ju, për shqiptarët.

Çdo javë dhe ndonjëherë çdo ditë vriten njerëz të pafajshëm në batare automatiku. Në qytete shëtisin të lirë skuadra pushkatimi, ekzekutimi që merren me qira nga bandat. Kreu i ekzekutivit deklaron se; rendi është sot më i sigurtë se kurrë, në një kohë kur sot, vriten si kurrë ndonjëherë më parë. Në një kohë kur sot për herë të parë, bandat nga Edi Rama kanë licencë vrasje.

Po cila është licenca e vrasjes. Po, nëqoftëse kryeministri u thotë banditëve; hani kokën e njëri-tjetrit, atëherë policia nuk ekziston. Sepse policia është pikërisht që ata të mos i hanë kokën njëri-tjetrit, por të paraqiten para ligjit, të shkojnë para drejtësisë, të shkojnë në burg, por jo të vrasin njëri-tjetrin. Ne jemi vend që nuk kemi dënim me vdekje, se vrasin njëri tjetrin dhe vrasin të pafajshëm e kështu me radhë dhe rendi nuk ekziston. A do të vazhdojmë ne me këtë pasiguri ekstreme për qytetarët dhe vetëm për pushtetarët ka. Me këtë mungesë totale të të drejtave.

Monizmi ua thashë dhe njëherë, është pushteti i një njeri.

Në mbarë Shqipërinë sot vjedhja është bërë universale, e përgjithshme. Para disa kohësh unë pashë një fotografi ku ish-kryebashkiaku Lefter Alla, kishte shtruar një rrugë në një mënyrë origjinale që nuk kisha parë kurrë. Pllaka betoni, sigurisht që ajo ishte një çudi, por ju garantoj se Lefteri në krahasim me Edi Ramën, Belinda Ballukun, Arben Ahmetin, Erjon Veliajn, është thjeshtë një hajdut xhepi. Po, po ju them unë ju. Po more zotëri, sepse ata vjedhin me dhjetëra dhe qindra milionë. Sepse ky monizëm po i përzë shqiptarët nga Shqipëria. Se në çdo votër po troket varfëria, se në çdo votër po troket skamja dhe dëshpërimi që sjellin ato”, tha ish-kryeministri.