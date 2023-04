Analiza e Bloomberg: Rreziqet e inteligjencës artificiale dhe sa të drejtë mund të ketë Elon Musk

Elon Musk nuk i është shmangur kurrë thyerjes së rregullave të teknologjisë dhe biznesit, duke adoptuar një etikë që i ka mbajtur fansat, investitorët, kritikët dhe tregjet të magjepsur, nëse jo të tronditur. Blerja e Twitter nga Musk dhe performanca e mëpasshme e kompanisë vetëm sa përforcuan reputacionin e tij si “zot mashtrues”, siç e quan Bloomberg, i teknologjisë – diçka që ish-pronarët e Twitter nuk e patën me dashamirësi. “Kur bëhet fjalë për pagesën e qirasë, është e vështirë të përputhet me lojën e Musk”, shkruan Stephen L. Carter, sipas Bloomberg.









Por kur edhe CEO i Telsa-s ka rezerva për diçka – në këtë rast, inteligjencën artificiale – të gjithë fillojnë të dëgjojnë. Miliarderi iu bashkua një kori drejtuesish të shqetësuar të industrisë që bënin thirrje për ndalimin e zhvillimit të inteligjencës artificiale, duke pasur frikë nga “rreziqet për shoqërinë dhe njerëzimin”.

Ka të drejtë Musk? pyet Bloomberg në buletinin e tij. “Nëse po…a ka rëndësi? Mund të jetë tashmë tepër vonë, veçanërisht në rastin e ChatGPT,” paralajmëron Parmy Olson. Agjencia ndërkombëtare citon më pas postimin e Elon Musk në Twitter të premten pasdite, ku ai pretendonte se kishte “huazuar” xhaketën e mikut të tij, Papa Françeskut. Duket tmerrësisht e njohur, dhe për të paditurit, e vërtetë.

Megjithatë, ajo tregon xhaketën në të cilën Papa Françesku ishte paraqitur duke shkaktuar një reagim të ashpër përpara se të bëhej e qartë se ishte një krijim i inteligjencës artificiale.

Revolucioni Deepfake mund të sjellë një ringjallje mediatike: “Disa njerëz do të pretendojnë se janë në gjendje të tregojnë menjëherë nëse një objekt digjital – një imazh, një tekst, një skedar audio ose video – është krijuar nga inteligjenca artificiale gjenetike, dhe ata tashmë e bëjnë. Megjithatë, unë nuk do t’u jepja shumë besim pretendimeve të tilla, pasi ato mund të bazohen në ekspertizën e rrënjosur në përvojën e kaluar. Këto janë kohë revolucionare dhe kërcimi cilësor i shërbimeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Midjourney ka qenë aq i madh sa do të ishte miop të mos priten rezultate plotësisht realiste në të ardhmen e afërt, “thotë Leonid Bershidsky në analizën e tij, sipas Bloomberg .

Fakery Online dhe Digital Bank Runs janë një përzierje e frikshme: “Nëse shpejtësia është një rrezik, dezinformimi është një toksin potencialisht vdekjeprurës. Imazhet dhe videot e rreme po bëhen gjithnjë e më të vështira për t’u dalluar nga ato reale”, theksojnë Paul J. Davies dhe Parmy Olson.

Inteligjenca artificiale thekson Bloomberg në buletinin e tij ai do të transformojë shumë gjëra, si fëmijërinë dhe njerëzimi nuk e di nëse është gati për një gjë të tillë. “E keqja më e madhe mund të jetë vetëm se shërbimet e AI (Inteligjencës Artificiale) funksionojnë shumë mirë dhe fëmijët lidhen shumë me to, duke lënë pas dore miqtë dhe familjen. Ata mund të jenë kujdestarë aq të mirë sa prindërit nuk do ta heqin gjithmonë spinën kur duhet. Me pak fjalë, mund të jetë versioni i televizionit të shekullit të 21-të. Si do të jetë të rritesh me shokë të tillë? Askush nuk e di vërtet. Por një brez i tërë do ta zbulojë”, shkruan Tyler Cowen.

Sa e vlefshme mund të bëhet inteligjenca artificiale

Siç raportohet nga Bloomberg për të cituar Adrian Wooldridge, ChatGPT nuk është gjë tjetër veçse një makinë e madhe riciklimi. Ai mund të kërkojë trurin tonë kolektiv digjital për ide dhe fakte të parapërgatitura dhe më pas t’i shfaqë ato si kolona. Mund të imitojë çdo stil që ju i thoni të imitojë. Por ai nuk mund të sigurojë elementin njerëzor – vëzhgime të gjalla ose ide të freskëta ose kërcime të imagjinatës.

“Mënyra më e mirë që kolumnistët të mbijetojnë në botën e AI është të shkruajnë më shumë kolona njerëzore. Ky rregull i përgjithshëm – shmangni katastrofën duke rritur elementin njerëzor në atë që bëni – zbatohet për shumicën e punëve të tjera që kërkojnë njohuri”, thotë ai.

Ndërtuesi krijuesi i fotove mashtruese, pas imazhit të Papës

Artisti i AI që dyshohet se krijoi fotot e Papës që shkaktuan bujë është Pablo Xavier, një punëtor ndërtimi 31-vjeçar nga zona e Çikagos. Pablo Xavier, i cili nuk pranoi të jepte mbiemrin e tij, tha se kishte konsumuar “kërpudha” kur filloi të luante me Midjourney, një mjet i inteligjencës artificiale që mund të krijojë imazhe realiste false.

“Sapo kisha idenë: Unë duhet të jem Papa. Pastaj erdhi si uji: “Papa në Balenciaga, pallto Moncler, duke ecur në rrugët e Romës, Parisit, gjëra të tilla”, tha Pablo Xavier. I kënaqur me punën e tij, krijuesi i fotove pohoi se kishte shpërndarë fotot “perfekte” në grupin AI Art Universe në Facebook dhe më pas në Reddit. Por imazhi me të vërtetë u hodh sapo u shfaq në Twitter.

Pablo Xavier pohoi se ai pranoi se është padyshim e frikshme që njerëzit menduan se materiali ishte i vërtetë dhe nuk e kundërshtuan atë. “Ndjehem sikur… Është çmenduri.” Imazhet pothuajse surreale mashtruan edhe përdoruesin e zjarrtë të Twitter dhe supermodelen Chrissy Teigen, e cila shkroi të shtunën: “Mendova se xhaketa e papës ishte e vërtetë dhe nuk mendoja asgjë për të. Nuk po e mbijetoj aspak të ardhmen e teknologjisë”.

I thought the pope’s puffer jacket was real and didnt give it a second thought. no way am I surviving the future of technology — chrissy teigen (@chrissyteigen) March 26, 2023

Këngëtarja dhe tekstshkruesja fituese e Grammy Finneas këmbënguli në një Instagram Story të dielën se “xhaketa e papës e Papës është e vërtetë nëse dëshironi të jetë”.

Fotot e krijuara nga AI të ish-presidentit Donald Trump duke i rezistuar arrestimit dhe duke ikur nga policia e Nju Jorkut bënë xhiron e Twitter javën e kaluar, pasi politikani përballet me ndjekje të mundshme.

Imazhet e përpunuara treguan një Trump të indinjuar në duart e zyrtarëve, ndërsa gruaja Melania dhe djali Donald Jr. protestuan kundër arrestimit.

Gazeta Shqiptare