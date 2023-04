Angli/ Fenomeni ‘vrasës’, ngacmime seksuale në korridoret e Westminster, vetëm në vitin 2022 janë bërë 70 akuza për sjellje të pahijshme ndaj 56 deputetëve

Një deputet konservator britanik u “bllokua” në një bordello i zhveshur, me rrobat e vjedhura dhe pa idenë se si arriti atje, brenda natës gjatë qeverisë së fundit të Boris Johnson. Në dëshpërimin dhe konfuzionin e tij, atij i kishte mbetur pak ‘mend’ dhe thirri një koleg të vjetër në orën 4 të mëngjesit duke i lutur për ndihmë, zbuloi sot Daily Mail.









Deputeti i zhveshur në bordello lëshon SOS

Kur telefonin e deputetit të lartë konservator në 4 të mëngjesit, u përgjigj me frike te justifikuar: Nuk te thërrasin për mire ne këtë ore, mendoi. Në anën tjetër të linjës ishte një deputet konservator, i cili dukej i panikuar dhe i hutuar në të njëjtën kohë, duke i lutur për ndihmë. “Jam në një bordello”, i tha ai kolegut të tij gjysmë të fjetur dhe të skuqur. “Nuk e di si arrita këtu, jam lakuriq dhe nuk i gjej rrobat. Të lutem më shpëto”.

Me sa duket, konservatori i lartë e shpëtoi ditën, por incidenti befasues u bë biseda e Parlamentit me deputetët që përpiluan listat e ngushtë të kandidatëve më të mundshëm dhe vendosën baste. Një deputet tha, sipas Daily Mail: “Na ka bërë të gjithë të pyesim – kush do të ishte deputeti i lartë dhe miku i “urgjencës” që një koleg mund të telefonojë në orën 4 të mëngjesit në një situatë të vështirë dhe të jetë i sigurt se do ta “pastrojë” për të ?’ Incidenti është absolutisht i vërtetë, pasi një burim konservator e konfirmoi mbrëmjen e djeshme, por e mbajti sekret identitetin e deputetit mashtrues. Derisa koha, siç ndodh zakonisht, do ta zbulojë atë.

Ngacmimet seksuale po “lulëzojnë” në parlamentin britanik

Zbulimi vjen në mes të një vale tjetër polemikash mbi kulturën e punës në Westminster, me stilin e jetesës së deputetëve – duke abuzuar me alkoolin dhe ndoshta substanca të tjera – të fajësuara për një seri incidentesh të fundit të quajtura “Pestminster” skandal ngacmimi seksual nga anëtarët e (Parlamentit Britanik).

Janarin e kaluar, një deputete e re laburiste, Charlotte Nicholls, përmendi 20 kolegë të saj në atë që ajo e përshkroi si një “listë të ngacmimeve seksuale”. Lista u postua në një grup WhatsApp që besohet se përdorej nga deputetë laburistë, të cilët, si ajo, u zgjodhën në vitin 2019. Një zyrtar i lartë i partisë që pretendoi se e kishte parë listën tha se, përveç politikanëve që ata ishin përballur më parë me akuza për ngacmime, të përfshirë një figurë e shquar konservatore që nuk ishte akuzuar më parë publikisht. Lista, e cila nuk përfshin incidente specifike, zemëroi shumë deputetë, të cilët menduan se duhet të kishte prova për të akuzuar ndonjë deputet për një vepër të tillë. Vitin e kaluar, megjithatë, Nicholls pretendoi se ishte ngacmuar seksualisht të paktën 12 herë që nga hyrja në parlament. Ai gjithashtu i tha BBC Radio 5 Live në nëntor se “kur hyra për herë të parë në Parlament, një grup njerëzish që njihja më dhanë një listë deputetësh që duhet të përpiqesha t’i shmangja sa më shumë që të ishte e mundur për të mbajtur veten të sigurt ” . Ajo mohoi se ishte e papërgjegjshme në veprimet e saj, duke thënë: “Ajo që është e papërgjegjshme është mungesa e veprimit të vërtetë për të zgjidhur problemin e ngacmimit seksual të Westminster-it, i cili është aq endemik sa deputetët po paralajmërohen për sjelljen e kolegëve të tyre.’

Ngacmimi seksual i grave në Westminster ka qenë në krye të mediave prej vitesh. Por tani po flasin hapur edhe meshkujt gay. George, një aktivist i Partisë Konservatore në të 20-at e tij, sipas Politico, kujton një takim vitin e kaluar me një deputet të njohur konservator, i cili sugjeroi që të takoheshin për një pije dhe më pas “ranë aludime për një tërheqje seksuale mes nesh”.

Përvoja e tij është pjesë e një sjelljeje të njohur, por rrallëherë të diskutuarnë Westminster, ku një numër i vogël deputetësh meshkuj homoseksualë dhe administratorë të lartë parlamentar ushtrojnë një marrëdhënie pushteti shtypës ndaj zyrtarëve të rinj, shpesh homoseksualë, meshkuj. Por vargu i akuzave për ngacmim seksual nga deputetët – disa, të tilla si ato të bëra kundër ish-liderit të grupit parlamentar konservator, Chris Pincher , që përfshijnë akuza për sulme seksuale mashkull-meshkull – kanë konfirmuar atë që disa staf parlamentar kanë paralajmëruar këtu dhe me kohë: se i riu gratë nuk janë i vetmi grup në Westminster në rrezik ngacmimi seksual. Pincher dha dorëheqjen nga posti i tij më 30 qershor 2022 pasi pranoi se kishte “pinë shumë” një natë më parë në Carlton Club, një klub privat në St James’s, Londër, dhe me sjelljen e tij kishte “turpëruar veten dhe njerëzit e tjerë” . Dyshohet se ai kishte përkëdhelur seksualisht dy burra. Më 3 korrik 2022, gjashtë akuza të reja u shfaqën kundër Pincher, duke mbuluar sjellje të ngjashme gjatë një dekade. Tre ankesa thanë se Pincher ka bërë avancime të padëshiruara seksuale ndaj deputetëve të tjerë meshkuj, një në një lokal në Dhomën e Komunave dhe një në zyrën e tij parlamentare.

Udhëzime të pëshpëritura për të shmangur tete-a-tete në taksi dhe ashensorë

Përfaqësimi i lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve dhe transgjinorëve (LGBT) në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar është rritur ndjeshëm gjatë dy dekadave të fundit. Por është gjithashtu e vërtetë se një “rrjet pëshpërimash”, domethënë paralajmërimesh personale, ekziston edhe në mesin e stafit të parlamentit meshkuj – siç ndodh midis femrave – për disa deputetë që duhet të qëndrojnë larg tyre dhe të shmangin rrugët e përbashkëta të taksive. vetëm me ta në ashensorë dhe gjetkë.

Ata në nivelet e larta të pushtetit janë të vetëdijshëm për këtë çështje. Një ministër tha: “Ka një problem real në Westminster në përgjithësi – jo vetëm në Partinë Konservatore – me ngacmimet seksuale dhe në hapësirën e homoseksualëve. Ka shumë alkool dhe partnerët e rinj homoseksualë ose u ballafaqohen ose i nënshtrohen ngacmimeve të rënda seksuale nga meshkujt e moshuar homoseksualë’.

Në qarqet e stafit të Parlamentit dihet se seksualiteti mund të jetë një faktor përcaktues në zgjedhjet e rekrutimit të disa deputetëve homoseksualë, të cilët tentojnë të punësojnë ekskluzivisht meshkuj të rinj homoseksualë. Një ish-punonjës i ish-deputetit Imran Ahmad Khan (n.s. ish politikan që shërbeu si deputet (deputet) për Partinë Konservatore nga zgjedhjet e përgjithshme 2019-2022. Ai u përjashtua nga partia pas dënimit të tij penal për abuzim seksual të fëmijëve në 2022 ) tha se ekzistonte një rreth i madh i të rinj që punonin në zyrën e tij, shpesh ende në adoleshencë ose sapo kishin përfunduar universitetin. Një deputet në detyrë ka punësuar 18 të rinj për periudha të shkurtra në zyrën e tij që nga viti 2017, sipas të dhënave të stafit, ndërsa të paktën dy deputetë të tjerë dihet se kanë bërë zgjedhje të ngjashme. Kjo nuk po shkel asnjë rregull, por shumë drejtues aktualë dhe të mëparshëm thonë se praktika të tilla mund të kontribuojnë në një mjedis pune “të pashëndetshëm”.

Vetëm vitin e kaluar u pretendua se janë bërë gjithsej 70 akuza për sjellje të pahijshme ndaj 56 deputetëve. Parlamenti po kërkon mënyra për t’u marrë me problemet që lindin nga mënyra e jetesës së deputetëve dhe stafit të tyre, duke përfshirë djegien, keqtrajtimin e stafit, sjelljen e papërshtatshme nga eprorët ndaj vartësve dhe marrëdhëniet e pushtetit që mundojnë Parlamentin Britanik.

