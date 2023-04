Terroristët e pashpirt u kthyen në mercenarë të tmerrshëm, armë të shpërndara në një fushë beteje kaotike… Këto shenja shqetësuese treguan se një fatkeqësi e madhe, e tmerrshme po përhapet në konfliktin Rusi-Ukrainë.









Drejtoresha Ekzekutive e Europol Catherine De Bolle tha për mediat gjermane në fund të majit se ata ishin shumë të shqetësuar se pajisjet ushtarake që Perëndimi po dërgon në Ukrainë do të përfundojnë në tregun e zi dhe në duart e terroristëve dhe kriminelëve.

Raportet e mëparshme tregojnë se Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme Ruse (SVR) zbuloi se SHBA po shtonte përpjekjet e saj për të rekrutuar anëtarë të grupeve terroriste ndërkombëtare, duke përfshirë organizatat ekstremiste, si mercenarë për të luftuar në Ukrainë dhe për të marrë pjesë në operacione sabotuese kundër forcave ruse.

Pasi presidenti amerikan Joe Biden nënshkroi zyrtarisht paketën e ndihmës prej 40 miliardë dollarësh për Ukrainën, ky shqetësim u bë më i ngutshëm. A mund të monitorohet fluksi i armëve nga NATO dhe SHBA në Ukrainë? A është vetëm çështje kohe para se grupet terroriste t’i marrin ato armë? Kush po qesh pas shpinës së shqetësuar të Evropës?

Disa ekspertë i thanë Global Times se është e vështirë të kontrollosh fluksin e armëve në fushën e betejës. Ata vunë në dukje se jo vetëm Evropa, së cilës i është hequr autonomia e sigurisë nga SHBA dhe NATO, por edhe vendet e botës së tretë, do të vuajnë kostot.

Ata që preferojnë të jetojnë me shpatë do të bien nga shpata. Ndërsa kompleksi ushtarako-industrial profiteron, është vetëm çështje kohe që kjo të dështojë, vunë në dukje ekspertët.

Rrjedha e armëve pa leje

Jürgen Stock, kreu i Interpolit, paralajmëroi se pasi të përfundojë konflikti Rusi-Ukrainë, armët dhe armët e rënda do të vërshojnë tregun ndërkombëtar, sipas një raporti të Guardian.

“Sapo armët të heshtin [në Ukrainë], armët ilegale do të vijnë. Ne e dimë këtë nga shumë raste të tjera konflikti. Kriminelët edhe tani, ndërsa flasim, po fokusohen tek ata”, tha Stock, duke theksuar se armët ilegale që derdhen në tregu kriminal do të krijojë një sfidë.

Disa ditë më parë, De Bolle shprehu të njëjtin shqetësim në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt am Sonntag. Ajo tha se armët e dorëzuara nga BE në Ukrainë mund të bien lehtësisht në duart e kriminelëve, gjë që do të rrezikonte peizazhin e sigurisë së brendshme të BE-së.

Së bashku me armët janë kriminelët gjakatarë. Sipas SVR, në prill rreth 60 militantë të ISIS, të moshës 20 deri në 25 vjeç, u liruan nga burgjet e kontrolluara nga kurdët sirianë me ndërhyrjen e shërbimeve të inteligjencës amerikane.

Ata u transferuan në bazën ushtarake amerikane të Al-Tanf, e vendosur në Siri pranë kufirit me Jordaninë dhe Irakun, për stërvitje luftarake me qëllim të një dislokimi të mëvonshëm në Ukrainë, sipas një deklarate nga SVR.

Analistët theksuan se “ëndrra” e furishme fashiste e vrasjes është e njëjtë në të dy anët e Atlantikut.

“Supremacistët e bardhë” të ekstremit të djathtë në SHBA tani kërcënojnë edhe jetën e njerëzve të zakonshëm. Vala e fundit e të shtënave masive në SHBA e ka bërë edhe më të frikshëm fluksin e mundshëm të armëve të paligjshme nga Ukraina.

Si do të dukej, në të dyja anët e Atlantikut, nëse një sasi e madhe armësh të parregulluara rrjedhin nga Ukraina te ekstremistët anembanë botës? Pavarësisht kësaj pyetjeje, duket se SHBA-së nuk i intereson.

Më 21 maj, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, Biden nënshkroi në ligj një paketë ndihme prej 40 miliardë dollarësh për Ukrainën.

Më parë, Senati i SHBA dhe Dhoma e Përfaqësuesve e kishin miratuar me shpejtësi projektligjin me “efikasitet” të pazakontë.

Një çmim i rëndë për tu mbajtur

Çfarë armësh kanë ofruar SHBA-ja dhe vendet e tjera të NATO-s që nga shpërthimi i konfliktit Rusi-Ukrainë? Një raport i 5 qershorit nga Al Jazeera me titull “Armë në Ukrainë: Cilat vende kanë dërguar çfarë?” tha se ndihma amerikane përbën një pjesë të konsiderueshme, duke përfshirë 1,400 sisteme anti-ajrore Stinger, 5,000 raketa antitank Javelin, disa mijëra pushkë me municion dhe një sërë pajisjesh të tjera.

Megjithatë, disa nga armët perëndimore të dërguara si ndihmë në Ukrainë po shiten në rrjetin e errët. ASB Military News raportoi më 2 qershor se disa nga armët e dhuruara nga SHBA dhe NATO po u shiten blerësve në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Sipas buxhetit të Pentagonit për vitin 2021, çdo raketë Javelin kushton 178,000 dollarë. Megjithatë, këto raketa tani janë të listuara për shitje në rrjetën e errët për vetëm 30,000 dollarë, zbuloi ASB Military News.

“Shumë njerëz po i marrin këto armë dhe ua shesin organizatave terroriste në tregun e zi. Si rezultat, këto armë do të përdoren në të ardhmen për të vrarë njerëz në Evropë dhe vende të tjera,” konfirmoi lajmin gazetari amerikan John Mark Dougan. intervistë me Global Times, duke thënë se është pothuajse e pamundur të monitorohet qarkullimi i këtyre armëve. Dougan është një ish-marins amerikan që udhëtoi në Ukrainë si reporter pas shpërthimit të konfliktit.

“Menaxhimi i armëve në fushën e betejës ruso-ukrainase është në një gjendje shumë kaotike dhe vendndodhja e këtyre armëve nuk mund të gjurmohet fare,” tha për Global Li Wei, një ekspert për sigurinë kombëtare në Institutin Kinez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare Bashkëkohore. Kohët.

Li theksoi se ushtria ruse, si ushtri e rregullt, ka një sërë procesesh të menaxhimit të armëve. Nga ana e ushtrisë ukrainase, situata është më e ndërlikuar. Përveç ushtrisë së rregullt, ekziston Batalioni Azov dhe organizata të tjera milicie. “Në fillim të konfliktit, disa armë madje u shpërndanë civilëve,” tha ai.

Li vuri në dukje se në procesin e dhënies së ndihmës, vendet perëndimore sapo ia dorëzuan ato qeverisë ukrainase, por duke qenë se këto armë derdhen në konflikt dhe në destinacionin e tyre përfundimtar, mungon aftësia dhe interesi për të monitoruar situatën.

Ku mund të shkojnë këto armë në të ardhmen?

Akila al-Taya, një ekspert irakian i sigurisë, i tha së fundmi agjencisë ruse të lajmeve Sputnik se armët amerikane të furnizuara aktualisht në Ukrainë ka të ngjarë t’u kontrabandohen ekstremistëve brenda ose jashtë Ukrainës, si dhe grupeve terroriste, përfshirë Shtetin Islamik, për t’i armatosur ata. ose krijoni organizata të reja me emra të tjerë.

“Nëse këto armë janë në duart e organizatave terroriste dhe bandave kriminale, kjo mund të forcojë separatizmin evropian dhe të ndezë konfliktin e brendshëm. Evropa do të mbahet përgjegjëse për veprimet ushtarake të SHBA dhe gabimet e veta,” He Zhigao, një studiues në Institutin e Studimet Evropiane në Akademinë Kineze të Shkencave Sociale (CASS), tha për Global Times.

Ai vuri në dukje se fluksi i refugjatëve pas krizës në Ukrainë ka rritur mundësinë e sulmeve terroriste, duke shtuar se “përputhja e krizës së refugjatëve, fluksi i armëve dhe kërcënimi i terrorizmit është një skenar që Evropa është jashtëzakonisht e pakënaqur ta parashikojë. ”

“Këto episode kaosi dëshmojnë se autonomia e sigurisë së Evropës ka humbur dukshëm gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë”, tha Li për Global Times. Duke parë mbrapa, sa herë që Evropa është përpjekur të arrijë autonominë e sigurisë, SHBA-të kanë shkaktuar telashe për të bllokuar procesin, me NATO-n si fajtorin kryesor.

“Rusia u përpoq të përmirësonte marrëdhëniet me Evropën pas rënies së Bashkimit Sovjetik, por sipas pikëpamjes së SHBA-së, një përmirësim i tillë mund të ishte një kërcënim për hegjemoninë e saj globale,” tha Li, duke vënë në dukje se “SHBA-të donin të rizgjonin”. Rusofobia në Evropë dhe konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës ka bërë që plani i SHBA-së të realizohet në mënyrë të përsosur”.

“Për Evropën, është e nevojshme të përcaktohen dhe të ruhen më qartë interesat e saj thelbësore. Nëse ata ndjekin verbërisht ritmin e SHBA, autonomia e tyre e sigurisë do të jetë një fantazi, e lëre më të qenit një aktor i pavarur me ndikim global,” tha Li.

Ai beson se Evropa duhet të forcojë autonominë strategjike dhe të transferojë konceptet e saj të sigurisë. Evropa duhet të mbështesë gjithashtu rolin e OKB-së në fushën e kontrollit të armëve konvencionale me fuqitë e mëdha duke përfshirë Kinën, tha ai.

I dënuar për tu kundërpërgjigjur

Përveç thellimit të ankthit në Evropë, dhuna e shpeshtë me armë ka goditur SHBA kohët e fundit.

Të paktën 13 të shtëna masive ndodhën në SHBA gjatë fundjavës së kaluar, duke rezultuar në 16 të vdekur dhe më shumë se 70 të plagosur. Deri më tani, ka pasur 246 të shtëna masive në SHBA këtë vit, sipas një raporti të CNN më 6 qershor.

Shpërndarja e armëve në vendet e huaja, ndërkohë që nuk është në gjendje të ndalojë armët brenda vendit, praktika e SHBA brenda dhe jashtë vendit duket se është e lidhur me një “vijë të errët”.

“Linja e errët tregon se disa njerëz duan të shohin pasojat e përhapjes së armëve,” i tha Global Times Zhang Yifei, një ndihmës studiues në Institutin e Studimeve Amerikane të CASS, duke theksuar se duke “shitur armë globalisht dhe duke mos ndaluar armët në shtëpi, fituesi më i madh do të ishte kompleksi ushtarako-industrial i SHBA-së”.

Revista politike amerikane “Jacobin” botoi kohët e fundit një artikull që tregon se është e vështirë të thuhet se sa nga ndihma amerikane prej 40 miliardë dollarësh do të shkojnë përfundimisht drejtpërdrejt në Ukrainë. Por një gjë është e qartë. Për prodhuesit e armëve, ajo që po ndodh në Ukrainë është një “burim i mirë”.

Ndërkohë, dërgimi i një çantë të përzier mercenarësh në fushën e betejës duket si pjesa e fundit e enigmës për të zbatuar plotësisht të gjithë planin.

Ashtu siç vlerësoi De Bolle, “njerëzit që do të luftojnë në Ukrainë nuk përfaqësojnë një grup homogjen, por i përmbahen ideologjive të ndryshme”.

Zhang tha se rreziku më i madh i fshehur i qasjes së SHBA-së është se ata që mbajnë dollarë dhe armë amerikane duhet të jenë pro-SHBA. “Ata që mblidhen me një interes të përbashkët do të shpërndahen natyrshëm kur interesat e tyre shterojnë. Prandaj, reagimi i kundërt do të jetë një rezultat i sigurt për SHBA”, tha ai.

“SHBA është e gatshme të përdorë çdo mjet për të arritur qëllimet e saj gjeopolitike, duke mos përjashtuar sponsorizimin e grupeve terroriste ndërkombëtare,” tha SVR.

Global Times zbuloi se përkufizimi i mbështetjes së terroristëve në Konventën Ndërkombëtare të OKB-së për Shtypjen e Financimit të Terrorizmit, pothuajse “përputhet në mënyrë të përkryer” me sjelljen e shfaqur nga SHBA, dhe për ironi, SHBA-të janë gjithashtu palë në konventë.

“Si një vend hegjemonist, SHBA-të shpesh e përkufizojnë “terrorizmin” në mënyrë të njëanshme,” tha Li, duke vënë në dukje se “në sytë e SHBA-së, nëse ajo është “mbështetja e terrorizmit” nuk përcaktohet nga OKB-ja, por vetëm nga standardet e SHBA-së”.

Por Al Kaeda, e cila ishte përgjegjëse për sulmet e 11 shtatorit, u krijua me financimin e SHBA. Prandaj, SHBA është një vend që mbështet terroristët, përfundoi Li.