Avokati i Trump pret të bëjë mocion për të hedhur poshtë akuzat

Joe Tacopina, një nga avokatët e ish-presidentit Donald Trump, tha të dielën se ai përfundimisht pret të lëvizë për të hedhur poshtë akuzat kundër ish-presidentit.









“Unë pres shumë një mocion për të hedhur poshtë, sepse nuk ka asnjë ligj që i përshtatet kësaj”, i tha Tacopina Dana Bash në “State of the Union” të CNN.

Trump u padit të enjten nga një juri e madhe e Manhattanit në një çështje që lidhej me paratë e heshtura që avokati i tij, Michael Cohen, i kishte paguar aktores pornografike Stormy Daniels përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Akuzat e sakta kundër ish-presidentit ende nuk janë zbuluar.

Lëvizja për të hedhur poshtë akuzat kundër Trump nuk do të vijë deri pas akuzimit të tij të martën, tha Tacopina.

“Ne nuk po bëjmë asgjë në proces, sepse kjo do të ishte një shfaqje dhe asgjë më shumë sepse nuk e kemi parë ende aktakuzën”.

“Ne do ta marrim aktakuzën. Ne do ta zbërthejmë atë. Ekipi do të shikojë çdo – çdo – çështje të mundshme që ne do të jemi në gjendje të sfidojmë dhe ne do ta sfidojmë”, shtoi ai.