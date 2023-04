Bebe Rexha në bashkëpunim me emra të njohur të muzikës botërore

Artistja shqiptare me renome botërore, Bebe Rexha, ka paralajmëruar se më datë 28 prill do të publikojë albumin e saj më të ri, njëherësh të tretin në karrierë, “Bebe”.









Së fundmi, ajo i ka njoftuar fansat e saj në rrjetet sociale me listën e këngëve që do të jenë të përfshira në këtë album.

Pa dyshim që pjesë e albumit është edhe mega hitit “I’m Good (Blue)” në bashkëpunim me David Guettan, por nuk do të mungojnë edhe dy bashkëpunime të tjera shumë të rëndësishme.

Bëhet djalë për këngën e tretë “Satellite” të cilën ajo do ta sjellë në bashkëpunim me reperin e famshëm Snoop Dogg dhe këngën e fundit të albumit, “Seasons”, për të cilën ka bashkëpunuar me legjendën e muzikës ‘country’, Dolly Parton.

Albumi “Bebe” do të nism e këngën e saj “Heart Wants What It Wants”, të cilën ajo e publikoi së bashku me klip në muajin shkurt, teksa pak ditë më parë ka publikuar edhe këngën tjetër të albumit, “Call On Me”.

Ky album vjen dy vjet pasi Rexha publikoi albumin e dytë në karrierë të titulluar “Better Mistakes” dhe pesë vjet pasi publikoi albumin e parë, “Expectations”.