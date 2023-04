“Kjo nuk na habiti, ne prisnim gjithçka prej saj”/ Ministrja franceze pozon për Playboy dhe i përgjigjet opozitës: Jeni të vonuar dhe hipokritë

Një shije e numrit të Playboy të javës së ardhshme në Francë, me Ministren e Çështjeve Sociale Marlene Chiapas që pozon në kopertinë, ka theksuar Paris Match, duke ngritur edhe më shumë ‘pluhur’ dhe duke shkaktuar reagime ndërsa vendi është rrënuar nga protestat dhe grevat për faturën e pensioneve.









Pala e Siapës u përpoq të justifikonte vendimin e të besuarit si të Macron ashtu edhe të bashkëshortes së tij, Brigitte, duke u shprehur se “kopertinën e ka bërë në kuadër të një interviste të gjatë, 12 faqe, e cila ka të bëjë kryesisht me lirinë e gruas, feminizmin, politikën dhe letërsinë”.

L’annonce de la prochaine Une de Playboy avec la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa a fait réagir les politiques. Entre ceux qui ne sont pas surpris et ceux qui crient au scandale ou au contre-feu médiatique. https://t.co/4SqrBGmF99 — Paris Match (@ParisMatch) April 1, 2023

Nga ana e tyre, deputetët e opozitës flasin për një “sfidë”, por “ne prisnim gjithçka prej saj dhe kjo nuk na habit”, ndërsa vetë Siapa reagoi me një postim në Twitter të shtunën, ku tha se “mbrojtja e së drejtës që gratë të disponojnë trupin e tyre, ka të bëjë me gjithçka dhe gjithmonë. Në Francë gratë janë të lira. Me gjithë respektin për të vonuarit dhe hipokritët”.

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Në intervistën e saj për revistën e famshme, Marlene Ciappa bën një krahasim të saj me Pamela Anderson, duke shtuar se pozimi në Playboy është një akt emancipimi.

Gazeta Shqiptare