Pse Izraeli është në mëdyshje për furnizimin e Ukrainës me sisteme të mbrojtjes ajrore!

Ish-kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po kthehet në pushtet. Për një politikan që krenohej me marrëdhënien e tij afatgjatë me Putinin, Ukraina do të jetë një provë e qëndrimit të tij strategjik. Që në ditët e para të pushtimit rus të Ukrainës, qeveria izraelite është përpjekur të balancojë interesat e dy palëve. Duke dënuar agresionin rus dhe duke ofruar ndihmë humanitare për Ukrainën, Izraeli megjithatë është përmbajtur nga sigurimi i Kievit me sisteme të mbrojtjes ajrore. Zyrtarët izraelitë e shpjegojnë refuzimin e tyre për të furnizuar armë vdekjeprurëse kryesisht me varësinë e sigurisë së tyre kombëtare nga liria e veprimit ushtarak në Siri. Moska e shfrytëzon këtë rrethanë, duke ushtruar presion mbi Izraelin duke kufizuar operacionet e tij ushtarake në vend. Përveç kësaj, Moska kërcënon të frenojë aftësinë e Izraelit për të pritur emigrantë me origjinë hebreje dhe avancon marrëdhëniet e saj me Iranin. Në realitetin e ri, Netanyahu nuk do të jetë në gjendje të shfrytëzojë miqësinë e tij me Putinin dhe përfundimisht do të duhet të zgjedhë një anë.









Muajin e kaluar në Kombet e Bashkuara, Ukraina votoi me 152 vende – duke përfshirë Rusinë – në mbështetje të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme që i bën thirrje Izraelit të heqë qafe armët e tij bërthamore. Si rezultat, Rusia dhe Ukraina përfunduan simbolikisht në njërën anë. Ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky vazhdon të lutet për më shumë ndihmë nga Izraeli, vota e Kievit nxjerr në pah kompleksitetin e trekëndëshit Izrael-Ukrainë-Rusi.

Që nga pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt, Izraeli ka balancuar interesa të ndryshme. Për të qenë të sigurt, Izraeli e dënoi pushtimin dhe ofroi ndihmë të konsiderueshme humanitare, por refuzoi t’i bashkohej sanksioneve të udhëhequra nga perëndimi kundër Rusisë. Izraeli ka refuzuar gjithashtu kërkesën e Kievit për ndihmë vdekjeprurëse ushtarake. Në të vërtetë, shteti hebre është ndër vendet shumë të pakta që mund t’i sigurojë Ukrainës sisteme të mbrojtjes ajrore – duke përfshirë sistemin Iron Dome – që Ukraina ka nevojë për të kundërshtuar raketat ruse që synojnë popullsinë e saj civile. E megjithatë Izraeli ka refuzuar të sigurojë këtë pajisje.

Në fazën fillestare të pushtimit, qeveria izraelite kishte qenë e paqartë në vend që të dënonte drejtpërdrejt pushtimin rus, dhe e lëshoi ​​këtë dënim vetëm pas një qortimi nga Uashingtoni. Naftali Bennett, kryeministri izraelit nga qershori 2021 deri në qershor 2022, mezi përmendi Rusinë ose Putinin në publik, ndërsa Yair Lapid, ministri i jashtëm i atëhershëm, e dënoi rregullisht pushtimin. Në këtë kuptim, qeveria izraelite u angazhua në ‘balet’ retorik ndërsa ecte në një litar të ngushtë diplomatik. Kohët e fundit, kur Yair Lapid mori detyrën si kryeministër, ai dënoi publikisht Moskën drejtpërdrejt për veprimet e saj në Ukrainë në tetor, një deklaratë e parë e tillë që erdhi vetëm shtatë muaj pas pushtimit. Megjithatë, Izraeli nuk do të dërgojë ndihmë vdekjeprurëse në Ukrainë.

Për të qenë të drejtë, zyrtarët izraelitë kanë theksuar që nga fillimi i pushtimit rus, si publikisht ashtu edhe privatisht, se siguria e tyre varet nga liria e veprimit ushtarak në Siri, d.m.th., aftësia për të synuar forcat dhe asetet e mbështetura nga Irani në një shtet ku Rusia kontrollon hapësirën ajrore dhe ruan levat ushtarake dhe politike. Me fjalë të tjera, frenimi i Iranit në Siri varet nga mbajtja e marrëdhënieve të mira të Izraelit me Rusinë. Siç tha ambasadori izraelit në Ukrainë, Michael Brodsky, “Kërcënimet e sigurisë ndaj Izraelit, kërcënimet ndaj jetës së ushtarëve izraelitë dhe qytetarëve izraelitë, janë të mëdha… Ne mendojmë para së gjithash për interesat tona dhe duhet të jemi të kujdesshëm.”

Sidoqoftë, Zelensky thuhet se foli me Lapid dhe Bennett për blerjen e sistemeve izraelite të mbrojtjes ajrore dhe iu dha një justifikim tjetër – se Izraelit i duheshin bateritë për mbrojtjen e tij. “Unë e kuptoj se ata [izraelitët] duhet të mbrojnë tokën e tyre, por më pas mora informacion nga shërbimet e mia të inteligjencës se Izraeli ofron [mbrojtjen ajrore] në vende të tjera. Ata mund të shesin, ata mund të eksportojnë, prandaj jam i tronditur”, tha Zelensky.

SHBA, nga ana e saj, ka pranuar shqetësimet e sigurisë së Izraelit që nga fillimi i pushtimit rus, por beson se Izraeli duhet të bëjë më shumë për të ndihmuar Ukrainën. Në të vërtetë, në fillim të marsit, menjëherë pas pushtimit rus, Ndihmës Sekretarja e Shtetit e SHBA-së, Victoria Nuland, paralajmëroi Izraelin për marrjen e “parave të pista” nga oligarkët rusë dhe inkurajoi Izraelin t’i bashkohej sanksioneve kundër Rusisë.

Përafërsisht pesëmbëdhjetë për qind e popullsisë së Izraelit janë ose emigrantë nga ish-Bashkimi Sovjetik – kryesisht Rusia dhe Ukraina – ose pasardhës të tyre. Sondazhet kanë treguar se një shumicë e madhe e izraelitëve mbështesin Ukrainën, megjithëse një pakicë e konsiderueshme kundërshton armatosjen e saj, ndërsa mijëra protestues paqësorë kërkuan që qeveria izraelite të mbajë një qëndrim më të fortë për Ukrainën në luftë.

Për më tepër, ish-ministri i kabinetit, kryetar i bordit të Qendrës Përkujtimore të Holokaustit Babyn Yar dhe ish i burgosuri sovjetik Natan Sharansky ka qenë një nxitës vokal i Ukrainës që nga fillimi i luftës. “Populli i Ukrainës ka nevojë për këtë [mbështetje], por ne gjithashtu kemi nevojë për të si pjesë e botës së lirë, sepse [Presidenti rus Vladimir] Putin ka shkelur themelet e botës së lirë dhe dëshiron të na privojë nga kjo liri. tha. Sharansky nuk është vetëm. Alon Liel, ish-drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, tha në një intervistë të fundit, “Nëse lufta përfundon me Perëndimin që të ketë dorën e sipërme, të gjithë do të kujtojnë se Izraeli refuzoi të ishte pjesë e përpjekjes. Në fakt, me këtë politikë ne po tradhtojmë Perëndimin.”

Për të qenë të sigurt, shqetësimet izraelite për sigurinë janë legjitime. Kohët e fundit, Moska është dukur se po i bën presion Izraelit në aftësinë e tij për të mbetur një strehë e sigurt për emigrantët hebrenj duke kërcënuar se do të mbyllë Agjencinë Hebraike, ndërsa menjëherë pas një raporti tregoi se një kontraktor izraelit i mbrojtjes ka furnizuar Ukrainën me sisteme anti-drone përmes Polonia. Për më tepër, Moska me të vërtetë mund të komplikojë jetën e Izraelit jo vetëm duke ushtruar presion ndaj hebrenjve të tij ose duke kufizuar operacionet ushtarake izraelite në Siri, por edhe nga marrëdhëniet e saj në rritje me Iranin në përgjithësi. Rusia mbështetet gjithnjë e më shumë në dronët iranianë në Ukrainë, ndërsa marrëdhënia midis Moskës dhe Teheranit po shkon drejt një partneriteti strategjik.

Për vite me radhë, zyrtarët izraelitë besonin se Rusia mund të ndihmonte në parandalimin e agresionit iranian duke kufizuar forcat që Teherani vendos në Siri. Tani është e qartë se Rusia nuk ka zgjidhje tjetër veçse të mbështetet më shumë te Irani, duke përfshirë edhe Sirinë. Motivimi i qeverisë izraelite është i qartë: për Izraelin është shumë më mirë të ketë Rusinë në Siri sesa Iranin. Por tani më shumë se kurrë, Rusia dhe Irani janë pjesë integrale e të njëjtit grup strategjik. Dhe po, Rusia mund të komplikojë jetën për Izraelin, por edhe Izraeli ka fuqi. Është e dyshimtë se Rusia ka nevojë për një krizë tjetër dypalëshe të plotë, pasi ajo vazhdon të pësojë humbje masive në Ukrainë. Nga ky këndvështrim, interesat e Izraelit dhe të Ukrainës kryqëzohen.

Në vitin 2015 ishte naiviteti i Presidentit Obama – besimi i tij i keq se Rusia do të përjetonte një moçal ushtarak në Siri – që e lejoi Rusinë të vinte në pragun e Izraelit në Siri në radhë të parë. Në fund të fundit, të gjithë e kuptojnë se Izraeli tani është në një pozitë të vështirë. Por ky është një shtet i themeluar mbi disa vlera, anëtar i familjes së kombeve të lira liberale.

Këtë muaj, Izraeli ka pasur një tjetër ndryshim në udhëheqje, me Benjamin Netanyahu që ka marrë sërish postin e kryeministrit. Netanyahu, i cili gjatë viteve mburrej për marrëdhënien e tij me Putinin, do të ketë edhe më pak gjasa të sigurojë mbështetje thelbësore për ukrainasit. Kështu Ukraina do të jetë një provë e rëndësishme e qëndrimit strategjik të Netanyahut. Ai mund të punojë më shumë me administratën Biden për Ukrainën, veçanërisht pasi do të ketë pika të tjera fërkimi. SHBA-ja nga ana e saj mund të kërkojë mënyra për të ndihmuar Izraelin për të ofruar ndihmë të konsiderueshme për Ukrainën.

Tetë muaj pas pushtimit rus të Ukrainës, Putini mbetet i përkushtuar për shkatërrimin e këtij vendi. Dhe ndërsa ukrainasit kanë pasur suksese të rëndësishme javët e fundit, lufta nuk ka përfunduar ende. E ardhmja e rendit global liberal mbetet në rrezik.

Gazeta Shqiptare