Vuçiç: Lejet e punës do i heqim deri në korrik! Janë gur themeli për formimin e tregut të ‘Ballkanit të Hapur’

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç beson se lejet e punës mes vendeve të Ballkanit të Hapur do i heqin deri në korrik.









“Besojmë se do të arrijmë ta bëjmë në qershor ose korrik. Është gur themeli për krijimin, formimin e tregut të Ballkanit të hapur dhe do të jetë me shumë dobi për qytetarët tanë. Kohë e fundit kemi pasur mjaft shkëmbim të kompanive serbe dhe Maqedonisë së Veriut që donin të sillnin njerëz që të punonin dhe kemi pasur shumë problem. Nuk do të ketë më dhe kjo është e një rëndësie maksimale”, tha Vuçiç.