I akuzuar për përdhunim, reagon ish-kikboksieri Andrew Tate: Jam i pastër më shumë se 99% e njerëzve që shihni pranë një qendre tregtare

Pas lirimit të tij nga burgu bashkë me të vëllanë, vjen një reagim nga Andrew Tate. Ky i fundit tha se nuk ka lidhje me akuzat për përdhunim dhe se emri i tij është i pastër.









Ish-kikboksieri profesionist 36-vjeçar dhe vëllai i tij Tristan janë duke u hetuar mbi akuzat për sulm seksual dhe shfrytëzim dhe për pastrim parash, ndërsa u arrestuan nga autoritetet rumune dhe më pas u lanë në ‘arrest shtëpie’.

“I hetuar dhe ndjekur për më shumë se një vit në të gjithë planetin. Kritikuesit e mi janë shumë të mbushur me urrejtje për ta kuptuar, unë jam më i pastër se 99.9% e njerëzve që ju shihni pranë në një qendër tregtare”, vazhdon në postim Andrew Tate.

Afatet e sakta të arrestit shtëpiak nuk dihen plotësisht, si për shembull çfarë ndodh me koleksionin e makinave që Tate kishte në shtëpinë e tij të cilat u sekuestruan nga autoritetet.

Nuk ka ende asnjë fjalë nëse ata do t’i kthehen pronës apo jo, ndërkohë që hetimet vijojnë. Pritet që çdo gjë e sekuestruar gjatë arrestimit do të mbetet në posedim të autoriteteve dhe do të kthehet tek Tate vetëm nëse vërtetohet se janë të pafajshëm për këto vepra penale.