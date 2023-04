Atentati me eksploziv në Shkozet, shoferi shpëton për mrekulli. Policia jep detajet

Një 37-vjeçar me inicialet A.M ka qenë shofer në automjetin që shpërtheu dyshohet me eksploziv këtë të hënë në Shkozet. Policia tha se ai ka qenë i vetëm në automjet dhe se nuk ka pësuar lëndime.









Sipas policisë, në gomën e pasme, në krahun e pasagjerit, dyshohet se ka shpërthyer lënda eksplozive.

Shkozet, Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 14:00, në aksin rrugor Shkozet – Durrës, në automjetin në lëvizje, që drejtohej nga shtetasi A. M., 37 vjeç (i vetëm në automjet), në gomën e pasme, në krahun e pasagjerit, dyshohet se ka shpërthyer lëndë eksplozive.

Nga shpërthimi i lëndës eksplozive nuk ka persona të dëmtuar, por vetëm dëme materiale.

Në vendngjarje shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor po vijojnë punën për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje.