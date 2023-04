A do e mbështesë grupi i Alibeajt në terren për të fituar Bashkinë e Durrësit? Igli Cara përgjigjet në Panorama TV: Përfaqësoj çdo faktor opozitar, kam 32 vite që…

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Durrësit, Igli Cara, është shprehur se ai përfaqëson çdo faktor opozitar në këtë qytet.









Komentet Cara i bëri teksa ishte i ftuar në emisionin “Log.” në Panorama TV, ku u shpreh i bindur se edhe grupimi tjetër i PD, ai i Alibeajt, do e mbështesë në terren për të arritur fitoren në Bashkinë e Durrësit.

Cara tha se ai ka 32 vite që është në terren me përfaqësues të PD-së dhe shtoi se opozita në Durrës është e bashkuar rreth kandidaturës së tij.

Pjesë nga biseda në studio:

Nesturi: Durrësi nuk është se ka një anësi, të thuash që ky është një elektorat i majtë apo i djathtë. Në rastin konkret, pavarësisht faktit ose pëlqyeshmërisë së figurës tuaj, si e shikoni që nuk garoni në siglën e demokratëve, pavarësisht se përfaqësoni demokratët?

Cara: Ka një consensus të gjerë të të gjithë faktorëve. Unë jam i regjistruar me një koalicion “Bashkë Fitojmë”, por e ndiej veten si përfaqësues i gjithë opozitës në Durrës. Në momentin që del një kandidat për qytetin, ai është për qytetin. Ky moment për mua ka kaluar. Pavarësisht se jam regjistruar si kandidat i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, unë jam kandidat i gjithë qytetit dhe përfaqësoj çdo faktor opozitar.

Olli: Nuk mund t’i themi Durrësit se është një qytet që ka vuajtur lojërat elektorale, është një qytet pothuajse i djathtë. Gara e 2007 është humbur nga zoti Teliti, gati duke u falur në konjuktura teknike. Ka qenë për t’u përsëritur zgjedhjet, por u morr një vendim politik që nuk u lejua. Unë dua të shtoj diçka tjetër edhe në formën e pyetjes. Cara mban një lloj përgjegjësie edhe si drejtues i PD-së në Durrës. Mos të harrojmë ndryshimin e bravave. Unë do ju pyesja shumë, përtej garës që keni, a ndjeni që keni një përgjegjësi dhe kjo mund t’ju shërbejë më shumë?

Cara: Edhe unë kam përgjegjësitë e mia. Në 2013 që ne dolëm në opozitë, nëse PS nuk do të kishte koalicionin e gjerë, PS do të kishte 6 deputetë, sepse ka marrë 60 mijë vota dhe ne do të kishim 8 deputetë. Prandaj theksova fortë koalicionin dhe konsensusin e gjerë. Të gjithë e dinë se Rama si PS kishte vetëm 6 deputetë, por koalicioni i gjerë e bëri që të rritej numri. Gjithsesi unë kam përgjegjësitë e mia. Pas 2013 nuk kam qenë më kryetar i PD-së. Për të patur edhe një rinovim të PD-së. Fituam në 2009 dhe humbëm në 2013, kontribuam aq sa mundëm.

Nesturi: Kur është një koalicion i madh, ka një kontribut të qënësishëm për të mbështetur kandidatin. Por ne nuk kemi të bëjmë me një koalicion të madh, por me një parti të përçarë. Pjesa tjetër e PD-së thotë që ne ja bëmë nderin Carës, sepse nuk i vumë kandidat tjetër përballë.

Cara: Unë kam qasje ndryshe, e theksova. Konsensusi i arritur për të patur një kandidat, edhe Durrësi e vlerëson shumë. Nëse ju do të mbeteni te Këshilli Bashkiak, secili duhet të përfaqësojë veten. Unë theksoj fortë se jam kandidat i gjithë forcave opozitare.

Xhafo: A do ju mbështesin ata në terren?

Cara: Padiskutim! Më jep nje arsye pse duhet të mos mbështesin në terren. Unë kam 32 vite që jam me ta në terren.