Emmanuel Macron dëshiron të ‘magjepsë’ Kinën – pas dështimit me Putinin, Uashingtoni ka dyshime në lidhje me përpjekjet e Macron për të larguar Xi Jinping nga Putini

Presidenti francez Emmanuel Macron po niset në një mision diplomatik ambicioz për të larguar Pekinin nga Moska. Zyrtarët në Uashington i urojnë atij fat me këtë rast.









Franca shpreson të shkëpusë liderin e Kinës Xi Jinping që të mos komunikojë më mirë me presidentin rus Vladimir Putin dhe dëshiron që kinezët të luajnë një rol ndërmjetësues për luftën në Ukrainë.

Megjithatë, është e paqartë se çfarë ndikimi ka Macron – dhe sfondi i udhëtimit të tij tre-ditor që fillon të martën nuk është i lehtë. Evropa vazhdon të lëkundet nga ndikimi i ndërprerjes së lidhjeve tregtare me Rusinë dhe tensionet gjeopolitike po rriten midis Kinës dhe SHBA-së, dy ekonomitë më të mëdha në botë.

Presidenti francez dëshiron të luajë një kartë më personale me homologun e tij kinez, pasi tërhoqi kritika të ashpra për orë të tëra telefonatash të pafrytshme me Putinin vitin e kaluar – një përpjekje që dështoi për të ndaluar pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia.

Macron pritet të kalojë disa orë në diskutime me Xi dhe udhëtimi përfshin një vizitë në një qytet që ka vlerë personale për presidentin kinez.

“Ju mund të numëroni me një dorë numrin e liderëve botërorë që mund të kishin një diskutim të thellë me Xi,” tha një këshilltar i Elysée i cili kërkoi të mbetet anonim sepse ata nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht.

Por ndërsa pritjet në Francë për një përparim janë të moderuara, pikëpamja midis zyrtarëve të tjerë perëndimorë është edhe më e zymtë.

Duke pasur parasysh përpjekjet e dështuara të Macron për të luajtur një rol qendror në zgjidhjen e konflikteve, të tilla si ndalimi i luftës në Ukrainë ose shpëtimi i marrëveshjes bërthamore të Iranit, ka dyshime në SHBA dhe gjetkë se ky udhëtim do të japë rezultate të mëdha.

Shtëpia e Bardhë ka pak pritje që Macron të arrijë një përparim, sipas tre zyrtarëve të administratës që nuk janë të autorizuar të flasin publikisht për bisedat private. Xi nuk ka gjasa të veprojë sipas kërkesave të Macron ose të kufizojë ndonjë nga lëvizjet e sigurta të Kinës në Paqësor, thanë zyrtarët.

Ndihmësit e Shtëpisë së Bardhë kujtuan me keqardhje përpjekjet e dështuara të Macron për të futur veten si paqebërës me Putinin në prag të pushtimit më shumë se një vit më parë dhe të parashikojnë të njëjtën gjë këtë herë.

Ekziston gjithashtu një shqetësim në administratën e Bidenit për qetësinë e mundshme të Francës me Kinën në një kohë kur tensionet midis Uashingtonit dhe Pekinit janë në nivelin më të lartë në dekada, edhe pse Shtëpia e Bardhë e mbështet udhëtimin, thanë tre zyrtarët. Nuk ka asnjë vullnet të keq ndaj përpjekjeve të Macron në Pekin, theksuan ata.

Por ajo që mund të komplikojë më tej përpjekjet e Macron është një grindje e shfaqur midis Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila po udhëton me presidentin, dhe kinezëve.

Në një fjalim të profilit të lartë mbi marrëdhëniet BE-Kinë të enjten, von der Leyen u kërkoi vendeve të BE-së të “zhveshnin rrezikun” nga mbivarësia nga Kina. Ajo la të kuptohej gjithashtu se BE-ja mund të përfundojë ndjekjen e një marrëveshjeje të rëndësishme tregtare me Kinën, e cila u arrit në vitin 2020, por më pas ngeci. Vërejtjet e saj shkaktuan një reagim të shpejtë nga diplomatët kinezë. Fu Cong, ambasadori i Kinës në Bashkimin Evropian, tha të premten se ishte “pak i zhgënjyer”.

“Ai fjalim përmbante shumë keqinterpretime dhe keqinterpretime të politikave kineze dhe pozicioneve kineze”, i tha Fu transmetuesit shtetëror CGTN.

Vizita e evropianëve do të shqyrtohet gjithashtu nga perspektiva e të drejtave të njeriut duke pasur parasysh strumbullarin autoritar të Kinës dhe shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut në të gjithë vendin.

“Presidenti Macron dhe von der Leyen nuk duhet të fshijnë nën qilim autoritarizmin e thelluar të qeverisë kineze gjatë vizitës së tyre në Pekin,” tha Bénédicte Jeannerod, drejtoreshë e Francës në Human Rights Watch. “Ata duhet të përdorin paraqitjet e tyre publike me Xi Jinping për të shprehur shqetësime të forta për abuzimet e përhapura të të drejtave në të gjithë Kinën, shtypjen e shtuar në Hong Kong dhe Tibet dhe krimet kundër njerëzimit në Xinjiang”.

Libri i ‘lojërave’ të Macron

Duke folur përpara vizitës në Pekin, udhëheqësi francez tha se qëllimi i tij ishte “të përpiqet dhe të përfshijë Kinën sa më shumë që të jetë e mundur për të ushtruar presion mbi Rusinë” për tema të tilla si armët bërthamore.

Por a do të funksionojë sharmi i Macron për “mikun më të mirë” të Putinit, Xi?

Kina ka kërkuar të pozicionohet si një palë neutrale në konflikt, edhe pse i ka ndezur lidhjet e saj me kombin, duke importuar energji nga Rusia me zbritje. Pavarësisht presionit masiv ndërkombëtar mbi Moskën, Xi vendosi ta bënte Kremlinin destinacionin e tij të parë për një vizitë shtetërore pasi siguroi një mandat të tretë që shkelte normat si lider kinez. Ndërkohë, POLITICO dhe media të tjera kanë raportuar se kinezët kanë bërë dërgesa të armëve sulmuese dhe forca të blinduara në Rusi.

Udhëheqësit e Evropës Perëndimore që ishin të qetë me Moskën pak para fillimit të luftës, tani po bëjnë thirrje për angazhim me Kinën, duke përfshirë edhe vetë Macron. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez ishte në Kinë vetëm disa ditë para mbërritjes së Macron, duke thënë se bota “duhet të dëgjojë zërin e saj” për Rusinë dhe Ukrainën.

Gjatë vizitës së tij, për të cilën ndihmësit kanë diskutuar të paktën që nga nëntori i vitit të kaluar, Macron do të kalojë disa orë me Xi në Pekin dhe do ta shoqërojë atë në qytetin e Guangzhou. Babai i liderit kinez, Xi Zhongxun ka punuar atje si guvernator i provincës Guangdong.

“Gjithsej presidenti do të kalojë gjashtë deri në shtatë orë në diskutime me liderin kinez. Fakti që ai do të jetë presidenti i parë francez që viziton Guangzhou është gjithashtu një prekje personale, pasi babai i presidentit Xi ka qenë një lider partie atje”, tha zyrtari i Elysee cituar më herët.

Francezët shpresojnë se koha që Macron kalon privatisht me Xi-n do të ndihmojë në fitimin e mbështetjes kineze për çështje të tilla si ndalimi i sulmeve ruse ndaj infrastrukturës civile në Ukrainë ose ndalimi i transferimit të paligjshëm të fëmijëve ukrainas.

Pritet gjithashtu që Macron të përpiqet të testojë reagimin e Xi ndaj kërcënimit të Rusisë për të pritur raketa bërthamore në Bjellorusi, një vendim që bie ndesh me qëndrimin e Kinës për mospërhapjen e armëve, vetëm një muaj pasi Pekini zbuloi planin e tij prej 12 pikash për zgjidhjen e konfliktit. në Ukrainë.

“Është absolutisht thelbësore të kesh momente takimesh private”, tha Sylvie Bermann, ish-ambasadorja e Francës në Kinë. “Diplomacia është të luash lojën e gjatë…me Kinën, nuk mendoj se është e lehtë të krijosh marrëdhënie si perëndimorë. Por ndoshta kjo do të thotë që ne do të jemi në gjendje të flasim kur të vijë koha”.

Megjithatë, pavarësisht shfaqjes së vullnetit të mirë, presidenti francez nuk do të tërhiqet nga dërgimi i “disa mesazheve” në Pekin për mbështetjen e Rusisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për dërgesat e armëve, tha një zyrtar i lartë francez.

“Ne nuk do të kërcënojmë, por dërgojmë disa paralajmërime: Kinezët duhet të kuptojnë se [dërgimi i armëve] do të kishte pasoja për Evropën, për ne… Ne duhet t’u kujtojmë atyre interesat tona të sigurisë”, tha zyrtari se Macron do të largohej nga sanksionet kërcënuese.

Antoine Bondaz, specialist i Kinës në Fondacionin e Parisit për Kërkime Strategjike, vuri në dyshim theksin në përpjekjen për t’u lidhur me Xi. “Kështu nuk funksionojnë gjërat në Kinë. Nuk është presidenti i Francës, i cili kalon dy orë duke ecur me Xi-n, ai që do t’i ndryshojë gjërat, Kina e kupton vetëm ekuilibrin e fuqisë, “tha ai. “Ndoshta funksionon me Putinin, i cili ka kaluar mbi 400 orë me Xi në dhjetë vitet e fundit, por Macron nuk e njeh Xi.”

Uniteti i BE-së shfaqet teksa tregtia është në qendër të vëmendjes

Tregtia do të jetë gjithashtu e lartë në prioritetet e Macron-it pasi ai sjell me vete një delegacion të madh udhëheqësish biznesi duke përfshirë përfaqësues nga EDF, Alstom, Veolia dhe gjigandi i hapësirës ajrore Airbus. Sipas një zyrtari të Elysée që flet në kushte anonimiteti, një marrëveshje e mundshme me prodhuesin evropian të avionëve Airbus mund të jetë në punë, e cila do të vinte pasi Kina të porosiste 300 avionë për 30 miliardë euro në 2019.

Ministri i Financave Bruno Le Maire dhe Ministrja e Punëve të Jashtme Catherine Colonna po udhëtojnë gjithashtu me presidentin.

Me BE-në që po përballet me një luftë tregtare në zhvillim midis Kinës dhe SHBA-së, prania e von der Leyen do të shtojë një shtresë tjetër kompleksiteti në përzierje. Presidenti francez tha në mars se ai “i kishte sugjeruar von der Leyen që ajo ta shoqëronte atë në Kinë” në mënyrë që ata të mund të flisnin “me një zë të unifikuar”.

“Unë nuk kam një mandat evropian, pasi Franca ka diplomacinë e saj të pavarur – por unë jam i lidhur me koordinimin evropian”, tha ai.

Një udhëtim i përbashkët me kreun e BE-së e veçon atë nga Olaf Scholz, kancelarin gjerman, të cilin zyrtarët francezë e kritikuan privatisht për nxitimin në Kinë për një udhëtim ditor me Xi vitin e kaluar, duke u fokusuar më shumë në interesat gjermane sesa në BE.

Me von der Leyen në krah të tij, Macron mund të shpresojë të shihet si zëri kryesor i BE-së. Në SHBA, presidenti francez e kishte provuar atë taktikë dhe kishte marrë disa lëshime për planin e subvencioneve të gjelbra të Amerikës për bllokun.

Në Kinë, kjo kartë mund të jetë më e vështirë për t’u luajtur.

