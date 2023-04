“Gjyqi në Hagë është gol ndaj shqiptarëve”/ Ish-luftëtari i UÇK-së për Panorama TV: Procesi po i shërben Beogradit

Dritan Goxhaj, ish luftëtar i UÇK-së në një intervistë për Panorama TV tha se procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës lidhur me akuzat për krime lufte është gol ndaj shqiptarëve.









Goxhaj tha se pavarësisht protestave që po mbahen, Gjykata nuk ndikohet nga asnjë veprimtari pasi ka mbështetjen e SHBA por procesi kundër UÇK është duke i shërbyer Beogradit.

Sakaq theksoi se akuzat nuk janë vetëm për ish drejtuesit e UÇK por dhe për organizatën, dhe se gjyqi në Hagë është thjesht politikë pasi sipas tij hetimi duhej të zgjatej dhe të mblidheshin më shumë prova.

Pjesë nga intervista:

“Është marrë një model diku dhe po eksperimentohet në Kosovë, është një gol që po i bëhet shqiptarëve. Marshimet në Kosovë nuk ndikojnë në vendimmarrje, Gjykata nuk ndikohet nga asnjë veprimtari pasi ka mbështetjen e SHBA.

Ka pasur kritikë për protestat e mbajtura, qëndrojnë këto zëra?

Unë jam dakord me zërat kritikë që thonë se protesta duhet të mbahej në fillim. Nuk kanë asnjë ndikim, kjo është Gjykatë e Kosovës por e zhvendosur në Hagë. Gjykatësit janë të huaj dhe nuk kuptojnë se çfarë po ndodh, nuk ka asnjë lidhje. Protesta e sotme ishte e vakët dhe nuk do vazhdojë, kemi të bëjmë me gjykatës që kanë eksperiencë, ata kanë kaluar gjëra më të rënda se protesta.

Është kërkuar që gjyqi mos të shihet përballë ushtrisë, si e shihni këtë?

Thonë që ne nuk e kemi me UÇK, por në momentin që t’i fut përgjegjësinë komanduese, i përket organizatës. Në një grup kriminal nuk ka përgjegjësi komanduese, por këta po akuzohen për pjesëmarrje në organizatë. Këta duan ta bëjnë politike, realiteti është se procesi është kundër UÇK, kushdo që e thotë këtë është duke i shërbyer Beogradit.

Zvarritja e këtij procesi është e qëllimshme?

Unë mendoj se Prokuroria është gjetur e papërgatitur,ndërkohë që hetimi duhet të zgjatej. Procesi hetimor vazhdon dhe këta po paguajnë këtë proces, largimi i tyre nga forca politike u bë për të sjellë persona të tjerë. Prokuroria nuk po arrin të plotësojë afatet dhe të plotësojë hetimet.