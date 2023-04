Horoskopi: Këto do të jenë datat më me fat të muajit Prill

Sipas astrologëve, këto janë tre datat më me fat të muajit prill:









4 prill

Numri 4 në numerologji përfaqëson një kombinim të 4 elementeve: toka, uji, zjarri dhe ajri. Mundohuni t’i kushtoni vëmendje të gjitha çështjeve urgjente dhe në fund të kësaj dite duhet të keni një pushim të mirë. Në këtë ditë, mund të takoni njerëz të rinj, por gjithashtu t’i kushtoni vëmendje miqve dhe familjes.

14 Prill – Venusi në Saturn

Kjo është një pamje mjaft harmonike, por jo gjithmonë aq e fortë. Kjo është dita kur kuptoni se cilat janë qëllimet tuaja kryesore. Do të keni forcë për fillime të reja, por edhe për të përfunduar gjërat që keni nisur tashmë. Shumica e kritikave që do të merrni do të jenë konstruktive, ndaj dëgjoni atë që njerëzit kanë për të thënë. Mos i refuzoni menjëherë këshillat dhe udhëzimet e njerëzve të afërt.

22 Prill – Shi meteorësh Lyrida

Sipas astrologëve, shiu i meteorëve Lyrid zgjon optimizmin te njerëzit dhe na bën më të sjellshëm me njëri-tjetrin. Nëse koka juaj është e mbushur me mendime negative, më 22 prill do të arrini të zhdukni gjithçka që ju dekurajon. Për të qenë më të suksesshëm, është e rëndësishme të tregoni më shumë mirësi dhe ngrohtësi.