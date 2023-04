Detajet kryesore rreth akuzës së Trump! Çfarë ka ndodhur deri tani dhe çfarë pritet të ndodhë

Donald Trump tani është zyrtarisht i arrestuar në Nju Jork, pasi u dorëzua tek autoritetet amerikane – një moment historik në historinë amerikane.









Ndërsa presim, ja çfarë ka ndodhur deri më tani…

-Zyrtarët e gjykatës krijuan një regjistër të emrit, moshës, datëlindjes, gjatësisë dhe peshës së Trump dhe i morën shenjat e gishtave nëpërmjet një sistemi të kompjuterizuar;

-Ai ka dalë në gjyq përpara gjykatësit Juan Merchan.

Dhe ja çfarë do të ndodhë…

-Ka rreth 30 akuza në lidhje me mashtrimin e dokumenteve me të cilat përballet Trump, por akuzat fikse do t’i zbulohen gjatë seancës.

-Ai do të deklarojë fajësinë ose jo;

-Aktakuza aktualisht është nën vulë, që është praktikë e zakonshme në Nju Jork, por pritet që ato të zbardhen dhe të bëhen publike kur ai të dalë përpara trupës gjykuese.