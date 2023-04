Efi bisedon me Nitën: Kiara ka ndryshuar, po sillet keq që të arrijë në finale

Efi ishte banorja e rikthyer e cila bashkë me Kiarën, Ronaldon, Bledin do të garojnë për çmimin e madh, së fundmi ajo ka folur edhe për lojën e Kiarës duke u shprehur se ka ndryshuar armën e lojës së saj në mënyrë që të prekë finale.









Efi: Unë dola u shkëputa nga loja kurse ajo nuk doli plotësisht sa po dilte hyri prap.

Nita: Po por edhe ajo gjë është avantazh sepse e ka pare situatën jashtë e di çfarë bëhet dhe çfarë pëlqejnë njerëzit ajo ka ardhur me armë ndryshe kishte butësinë, sharmin ajo ishte arma e saj e forte.

Efi: Ajo me mua nuk ka ndryshuar direkt ajo ka ndryshuar me banorët e tjerë dhe kjo gjë mund të jetë thik me dy presa për atë sepse nuk e dimë nëse do pëlqehet nga publiku jashtë. Ajo ka ndryshuar shumë edhe në reagime

Nita: Unë u preka si nuk u preka, madje shumë

Efi: Po pra shprehet shumë gabim dhe kjo nuk është gjëja e duhur, po tani duhet pare në vazhdim sepse njëri nga ne të katërt do të jetë në finale dhe sado xhan ta kem unë dua vetën time në finale sado që e dua unë finale nuk ndryshoj dot karakterin tim.

Kujtojmë që dy vajzat kishin një shoqëri shumë të mirë por mesa duket që nga reagimi i Efit në instastoryn e saj për një situate të ndodhur në shtëpi ka krisur marrëdhënien e tyre.