Efi kthehet në ‘armiken’ e Luizit: Nuk do të tërhiqem nga gara, do dal bashkë me ty

Efi Dhedhes dhe Luiz Ejlli krijuan miqësi me njëri-tjetrin brenda shtëpisë së BBV por mesa duket tani janë kthyer në rivalë.









Pasi produksioni iu dha mundësi që të rihynin në shtëpi 4 prej banorëve të eliminuar përmes një votimi të publikut, dyshja i kanë shpallur “sfidë” njëri-tjetrit.

Të pretendojnë të fitojnë çmimin e parë dhe të shkojnë në finale. Por Luizi u shpreh se në finale dëshiron të jetë Kiara dhe jo Efi.

Megjithatë kjo e fundit u shpreh se nuk do të tërhiqet nga gara dhe do dalë bashkë me Luiz, referuar natës së fundit të spektaklit.

Pjesë nga diskutimi:

Efi: Do dal bashkë me ty, o Luiz. Kur të dalësh ti, do dal dhe unë, nuk erdha për të ikur.”

Bledi: Luizi tha se do të rrijë edhe 24 orë të tjera

Efi: Aty e lë vetëm unë

Luiz: Do tërhiqesh nga gara?

Efi: Jo nuk do të tërhiqem! Por a deshe të rrish 24 orë vetëm