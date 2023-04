“Fair Play” financiar kufizon PSG-në…

UEFA i ka bërë presion PSG-së për një kohë të gjatë për të balancuar llogaritë e tyre për sezonin e ardhshëm. Me rritjen e masës së pagave, klubi duhet të rregullojë buxhetin e tij për të shpëtuar veten nga penalizimi. Një tjetër pengesë për Al Khelaifin, i pyetur si përgjegjës, për një projekt që duket se nuk funksionon. I detyruar të bëjë ndryshime këtë verë, presidenti parizien nuk do të ketë një çek bosh si në raste të tjera.









Kontrata e Mbappe është e paprekshme. Përfundon në 2024 dhe askush nuk e konteston atë që ai fiton. Lojtari i kombëtares franceze, i njohur dhe pothuajse i nderuar nga tifozët e tij, e ka justifikuar të qenit flamuri kryesor i PSG-së. Nuk është shpenzim. Është një investim dhe është më se i amortizuar. Katari, në fakt, ëndërron që Kylian të ekzekutojë klauzolën për të zgjatur marrëveshjen e tij deri në vitin 2025: “Ne duam të fitojmë Champions League”, siguroi ai ultras javën e kaluar.

Neymar është enigma e madhe e PSG-së. Është paga e dytë më e lartë në dhomat e zhveshjes dhe klubi e di se nuk do ta nxjerrë dot jashtë. Me kontratë deri në vitin 2027, braziliani ndihet i blinduar, pasi siguroi se nuk ka ndërmend të largohet. Një problem për Al Khelaifin, i cili prej një viti po tenton ta nxjerrë në treg. Dëmtimet dhe performanca e tij me ndërprerje, nuk e justifikojnë pagën e tij. Neymar, megjithatë, e kontrollon të ardhmen e tij.

Sa i përket Messit, klubi po studion një formulë që mund ta kënaqë atë për të vazhduar. Nuk do të jetë e lehtë. Në Francë u zbulua se propozimi për rinovim mund të jetë në rënie, ndërkohë që lojtari nga Rosario shpreson se edhe ai do të vlerësohet në masën e duhur, pas fitimit të Kupës së Botës. Ka pasur një marrëveshje verbale mes babait të Leos dhe Al Khelaifi në Katar, por gjithçka është ftohur në pritje të projektit, që do t’i prezantohet për sezonin e ardhshëm.

Në çdo rast, ndiqni Messin apo jo, ekipi duhet të ristrukturohet për të qenë konkurrues në Evropë. As arkitekti i skuadrës, Luis Campos, nuk i ka përmbushur pritshmëritë dhe, ashtu si Christophe Galtier, e ardhmja e tij te PSG nuk është e siguruar. Ndodh që për të ndryshuar gjërat nuk mund të shpenzosh pa masë. UEFA kontrollon nga afër kontabilitetin e një klubi, që nuk do të mund të rigjenerohet me asnjë çmim.