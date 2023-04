Kryemadhi mohon paratë ruse, plas “bombën” dhe paralajmëron Ramën: Shumë shpejt vjen letër-porosia, burgun do ta bëjë si…

Monika Kryemadhi thotë se faturat për financim me para ruse për të cilat akuzohet, janë false. Këtë pohim e ka bërë në emisionin Opinion, ku është pyetur direkt nga gazetari Blendi Fevziu, i cili ka nxjerrë faturat në studio. Këto dokumente, deputetja e PL Monika Kryemadhi i konsideron të falsifikuara.









Kryemadhi po ashtu ka plasur “bombën” duke deklaruar se së shpejti do vijë një letër-porosi nga përtej oqeanit, duke paralajmëruar kryeministrin Edi Rama dhe ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj.

Deputetja tha se shumë shpejt për Ramën do të vij një letër-porosi që lidhet me hetimet për çështjen “McGonigal”.

“Shumë shpejt do të trokasë një letër-porosi për Edi Ramën. Sa herë i troket diçka, Rama nxjerr nga këto fatura, siç ishte rasti në Shtator i rastit McGonigal, për korruptimin e një zyrtarit të lartë siç është FBI. Ahmetaj mund të jetë i radhës gjoja për inceneratorët për të mbuluar aferën Mcgonigal. Ky zotëri do shkoj në burg si koka e incenratorëve, jo se nuk është ai është. Ahmetaj mund të arrestohet, bëhet një marrëveshje, se ka frikë se mund të ketë qenë Ahmetaj ai që ka çuar parat të McGonigal. Zero kam marrë informacion nga Ahmetaj për inceneratorët”, tha Kryemadhi.