Kush është Marjorie Taylor Greene? Ekstremistja republikane që krahasoi Trump me Jezusin

Kush është gruaja që udhëheq tubimin pro-Trump jashtë gjykatës së Nju Jorkut? Marjorie Taylor Greene la fillimisht gjurmën e saj në politikën amerikane si një qytetare-provokatore, fitoi zgjedhjet për Kongresin dhe tani është bërë një nga zërat më të spikatur që mbron Donald Trumpin dhe axhendën e tij politike.









Paraqitja e saj si kryesuese e tubimit pro-Trump pranë gjykatës së Manhattanit, ku ish-presidenti do të gjykohet, vetëm sa e çimenton këtë status. Greene ka qenë një shufër rrufeje për polemika gjatë gjithë ngritjes së saj politike, e cila filloi kur ajo la punën e saj si instruktore ushtrimesh rreth vitit 2016. Ajo ka hedhur teori konspirative të lidhura me grupin Q-Anon, duke përfshirë akuzat se demokratët po drejtonin një rrjet pedofilie nga një sallon picash në Uashington dhe se zjarret në pyjet e Kalifornisë u ndezën nga lazerët satelitorë të kontrolluar nga një kabal hebre.

Në vitin 2019, ndërsa punonte me një media konservatore të lajmeve, ajo sulmoi anëtarët demokratë të Kongresit në Capitol Hill, duke i akuzuar ata për shpërfillje të detyrës. Pas zgjedhjes së saj në Dhomën e Përfaqësuesve në vitin 2020, asaj iu hoq vendi i saj në komitetet e Kongresit nga shumica demokrate për shkak të përgjigjes së saj simpatike ndaj kërcënimeve me vdekje ndaj zyrtarëve demokratë në mediat sociale.

Vendi i saj u rivendos kur republikanët morën dhomën në vitin 2022 dhe ajo është bërë një aleate e ngushtë e Kryetarit të Dhomës, Kevin McCarthy. Në një tubim në Teksas dy javë më parë, Trump tha se Greene duhet të kandidojë për Senatin amerikan në Gjeorgji. Sipas këshilltarit të Trump, Steve Bannon, ajo është gjithashtu në listën e tij të ngushtë si kandidate e zëvendëspresidentit nëse ai do të fitonte nominimin republikan vitin e ardhshëm.

Duke folur me Brian Glenn të Rrjetit Transmetues Right Side, Greene argumentoi se Trump po i bashkohej disa prej njerëzve më të pabesueshëm në histori duke arrestuar sot.

“Nelson Mandela u arrestua, u vu në burg. Jezusi u arrestua dhe u vra nga qeveria romake”, tha ajo.

Duke përsëritur se ish-presidenti po “persekutohej”, ajo shtoi: Thjesht nuk mund ta besoj se po ndodh, por gjithmonë do ta mbështes atë. Ai nuk ka bërë asgjë të keqe.

Për çfarë akuzohet Trump?

Gjithçka nisi në vitin 2016. Ylli i filmave për të rritur, Stormy Daniels kontaktoi mediat të cilave u rrëfeu se kishte një lidhje jashtëmartesore me Donald Trump në vitin 2006. Ekipi i Trumpit e kuptoi këtë dhe avokati i tij Michael Cohen i pagoi 130,000 dollarë Daniels që mos të fliste. Por kjo është e paligjshme. Megjithatë, kur Trump i kaloi pagesën Cohen në llogarinë bankare, transferta u bë me shënimin ‘tarifë ligjore’. Por, prokurorët thonë se kjo do të thotë që Trump falsifikon të dhënat, që është një kundravajtje penale në Nju Jork. Vetë Trump ka mohuar çdo akuzë dhe e ka konsideruar procesin një ‘gjueti shtrigash’. Sot ai mund të arrestohet.