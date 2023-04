Ministrja 40-vjeçare e ‘dashuruar’ me Macron pozoi për “Playboy” dhe gëzon një lidhje të zjarrtë

Ajo fërshëllehet pa zhurmë për akuzat ndaj saj për fotosesionin në revistën “Playboy” dhe shijon pa kujdes dashurinë e saj të re.









Ministrja e Çështjeve Sociale të Macron, Marlene Chiappa, është krenare për pozat e saj në edicionin francez të revistës (ajo do të botohet në numrin e prillit pasnesër, e enjte, 6 prill), megjithëse shumë kanë nxituar ta kritikojnë për vendimi i saj për t’u fotografuar në një publikim të tillë.

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

E para dhe më e mira, kryeministrja e Francës, Elizabeth Bourne, shprehu shqetësimin e saj të fortë. Ata u pasuan nga “ylli” i së djathtës ekstreme franceze, Marine Le Pen, si dhe figura historike e së majtës, Jean-Luc Mélenchon.

Divorci dhe dashuri pasionante

Pak ditë më parë, më 2 mars, Marlene Ciappa foli troç për divorcin e saj. Në një intervistë për revistën “Paris Match”, ministrja e Macron zbuloi se ajo jeton një dashuri të zjarrtë pasi mori vendimin e madh për t’u divorcuar pas 17 vitesh martesë.

Në vitin 2006, ajo u martua me shkrimtarin Cedric Brigitte, me të cilin pati dy vajza. Sot ajo deklaron se është marrëzisht e dashuruar me Matias Savignac, president i institucionit arsimor “Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale” (MGEN). Politikanja 40-vjeçare shpjegon se me babanë e fëmijëve i mban marrëdhënie të shkëlqyera dhe se mund të mbështetet tek ai.

Marlène Schiappa file le parfait amour avec Matthias Savignac, patron de la MGEN, révèle Paris Match, avec une paparazzade de haut vol. Petit bémol, la ministre doit se déporter d’un tas d’entreprises et mutuelles pour éviter les conflits d’intérêts… pic.twitter.com/TQCxsF7X2o — vl_plus (@vl_plus) March 3, 2023

Pak ditë më parë, me fotosesionin e saj në revistën “Playboy”, Siapa e vuri në pozitë shumë të vështirë qeverinë Macron, aq më tepër që ajo është një politikane që mbron të drejtat e grave, komentuan shumë botime franceze.

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

“Marlene Ciappa e bëri kopertinën si pjesë e një interviste të gjatë 12 faqesh, kryesisht për lirinë e grave, feminizmin, politikën dhe letërsinë”, thanë burime pranë saj. Në intervistën e saj për “Playboy”, ajo e krahason veten me Pamela Anderson dhe konsideron se pozimi për revistën është një “ akt emancipimi”. Madje, në postimin e saj ajo ka reaguar ndaj stuhisë së reagimeve të shkaktuara nga fotot e saj duke i akuzuar kritikët e saj si “hipokrite dhe regresive”.

Mbrojtja e të drejtës së grave për të disponuar trupin e tyre ka të bëjë me gjithçka. Në Francë gratë janë të lira. Edhe nëse nuk u pëlqen regresivëve dhe hipokritëve”, theksoi ajo në një deklaratë.

Nga ana e tij, redaktori i revistës Jean-Christophe Fromendan argumentoi se Marlene Ciappa pozoi në kopertinë sepse ajo është “politikanja femër që i përshtatet Playboy-t, sepse merret me të drejtat e grave. Ai e ka kuptuar që Playboy nuk është më një revistë për pleqtë, por se mund të jetë një instrument i emancipimit të grave”.

Pesë vjet më parë, kur ishte në krye të ministrisë së barazisë, Chiappa e konsideroi sukses që Franca vendosi të caktonte moshën 15 vjeç si moshën e pëlqimit për seks. Kjo do të thotë se marrëdhëniet me një person nën moshën 15 vjeç do të konsiderohen përdhunim.

Ajo është themeluese e organizatës “Mama works”, në vendlindjen e saj është veçanërisht e njohur, siç raporton gazeta “Le Parisien”. Shumëkush e di se ajo është themeluesja e organizatës “Mamma works” e cila ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2008.

Brenda një periudhe të shkurtër kohore, organizata u bë e njohur në të gjithë vendin, pasi më shumë se tetë mijë njerëz e vizitonin çdo ditë për ndihmë.

Qëllimi i organizatës është promovimi i barazisë gjinore, por edhe ofrimi i ndihmës për nënat që punojnë. Presidenti francez si dhe bashkëshortja e tij tregojnë besimin e saj të verbër.

Vite më parë, Macron tha se e kishte zbuluar feminizmin vonë, por shtoi se ai është “edhe më i vendosur” për të promovuar kërkesat e lëvizjes feministe. Që atëherë, ajo i ka dhënë Chiapas të gjithë lirinë për të paraqitur veten si feministja kryesore në Francë.

“Franca po kthehet dhe bashkë me të edhe feminizmi”, kishte deklaruar Siapa në mars nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.

Filloi si një këshilltare e thjeshtë bashkiake dhe më pas u bë blogere dhe autore librash në qarqet e fuqishme të Parisit. Sot ai hyn dhe del nga Elysee si ministër i qeverisë Macron.

“Marlene dhe Brigitte Macron janë shumë të afërta me njëra-tjetrën dhe Brigitte gjithmonë konsultohet me të”, thotë një bashkëpunëtor i presidentit francez. Brigitte Macron shpesh vepron si një përfaqësuese tipike e brezit të vjetër feminist dhe Siapa shpesh përpiqet ta ndryshojë atë.

Siapa udhëhoqi miratimin e ligjit të ri për të drejtat e grave. Franca ka futur një vepër të re: fyerje seksiste. Ai njoftoi krijimin e një grupi pune për të shqyrtuar mundësinë e gjobave për ngacmimet seksuale në rrugë.

Përveç kësaj, ai ka shkruar një libër me titull: “Kultura e përdhunimit”. Në faqet e saj, ajo rrëfen dhjetë vjet më parë se çfarë theksoi lëvizja # MeToo.

Gazeta Shqiptare