“Raporti i Martit shkoi në plehra”/ Gjyqi në Hagë për ish-krerët e UÇK-së, Arjan Starova në “Panorama TV”: Ata do dalin të pafajshëm!

Ish-ministri i Jashtëm në kohën e qeverisë Berisha, Arjan Starova, tha në studion e emisionit “Log.” në Panorama TV se në fund procesit gjyqësor për ish-krerët e UÇK-së, ata do dalin të pafajshëm.









Starova u shpreh se beson tek misioni i UCK dhe siç u shpreh ai, këta luftëtarë nuk përballë misionit të tyre, nuk kishin asnjë interes të merreshin me ato që quhen krime.

“Akuza ka lidhje me të ashtuquajturën krime luftë. Ka një debat nëse janë krime apo rrjedhoja të luftës. Nëse ne do të shohim politikisht një veprim luftarak mund ta quash krim dhe jo krim. Kjo është shumë e ngatërruar. Ka përzierje të politikës me fakte të drejtësisë dhe nuk dua të futëm në këtë.

Këta luftëtarët e UÇK nuk kishin interes përballë një detyre të rëndësishme, nuk kishin interes të merreshin me ato të ashtuquajtura krime. Mua më del jashtë logjikës.

Unë besoj tek misioni i UCK, si një formacion luftarak.

Në fund të këtij procesi këta krerë do dalin të pafajshëm. Ku mbështetem? Me intuite, sepse fakte nuk kam, por një fakt e thatë edhe ju që raporti i Dick Martit shkoi në plehra”, u shpreh Starova.