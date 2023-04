Rikthimi i lojërave të fatit/ Ekspertja e ekonomisë për Panorama TV: Bastet këtu kanë qenë, kanë funskionuar në mënyrë informale!

Ekspertja e ekonomisë dhe njëkohësisht pedagoge, Romina Radonshiqi, ka komentuar vendimin e qeverisë për rikthimin e lojërave të fatit.









Përmes një interviste për Panorama TV, Radonshiqi tha se pavarësisht se qeveria flet për një rikthim, bastet kanë qenë mes nesh edhe këto kohë, vetëm se luheshin në mënyrë informale.

Ajo shtroi pyetjen nëse qeveria ka menduar lidhur me atë sesa familje shqiptare cënohen nga ky vendim, pasi sipas saj, bastet sjellin varfëri në shoqërinë shqiptare.

“Fasoneria po punëson persona që nuk kanë asnjë profesion. Fasoneria po përballet me një vështirësi tepër të madhe. Prodhimet made in Albania nuk po bëhen më konkurrues në treg, sepse u është rritur çmimi.

Nga biseda informale me disa pensionistë, ato prisnin me padurim sa është indeksimi, ndërsa 5 mijë lekë të reja është thjeshtë një dhuratë e vogël që jep qeveria në një moment të caktuar. Sepse 5 mijë lekshi duket sikur bëhet për këtë shtyrjen e indeksimit.

Qeveria ka thënë rikthimi i lojërave të fatit, ndërkohë që këtu kanë qenë, vetëm kanë funskionuar në mënyrë informale. Tani do të vendosin tifozët nëse do të shkojnë në tregun formal apo informal. A ka menduar qeveria sesa familje shqiptare do të cënohen nga ky vendim? Sepse bastet sjellin varfëri në familjet shqiptare, pasi shumë kryefamiljarë lënë paratë aty. Qeveria duhet të ketë edhe një plan për rehabilitimin e atyre personave që lënë gjithë buxhetin e familjes në këto baste.

Për sa kohë qeveria nuk i ka kontrolluar kur kanë ekzistuar këto formalet, do e ketë pak të vështirë kontrollin e tyre. Uroj që të funksionojnë edhe inspektimet, me qëllim që të kemi më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit dhe të shkojnë aty ku duhet”, u shpreh Radonshiqi.