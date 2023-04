Rritja e pagës minimale/ Eksperti Eno Bozdo për ‘Panorama TV’: Ka efekte të kundërta, dëmtohet biznesi me pak fitime, do të ketë një…

Eksperti dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike, Eno Bozdo ka folur për rritjen e pagës minimale në vend.









Në një dalje për ‘Panorama TV’, Bozdo ka theksuar, se plani i kryeministrit Rama për të marrë këtë iniciativë është thjesht elektorale.

Efektet e kësaj nisme do të ndihen në sketorin ekonomik privat dhe veçanërisht në sketorin e fasonerisë, pasi ata janë industri që fitojnë pak.

Pjesë nga fjala e Eno Bozdos

Pyetja e juaj e ka përgjigjen brenda. Është hera e parë që pagat rriten me një shpejtësi të tillë dhe të gjithë faktorët ekonomikë dhe analistët janë të bashkuar me opinionin që një rritje e tillë bëhet për efekte elektorale.

Nuk është aspak bindëse dhe nuk ndihmon ata për të cilën është nisur kjo iniciativë. Për të rritur minimumin jetik apo për të mbrojtur punëtorët.

Kjo ka efektin e kundërt në ekonominë shqiptare. Por ka vetëm një përfitues dhe është buxheti i shtetit pasi fut më shumë para nga sigurimet sepse rritet baza tatimore.

Së pari industritë që punojnë më fitime të ulëta, si fasonët, do të ndodhet në vështirësi. Sepse fitojnë shumë pak dhe rritja e pagës minimale do ti nxjerrë nga tregu. Ajo punëson shumë persona deri në 70 mijë vetë. Prej shumë vitesh ndodhet në goditjet e padrejta nga kursi i këmbimit të kursit euro-lekë. Nga flukset e pakontrolluara të parave që hyjnë në Shqipëri. Kjo do të jetë e ndjeshme edhe në industritë e tjera por duhet negociuar mes indistrisë, punëdhënësit dhe qeverisë. Edhe ligji e lejon një konsultim tre palësh. Qeveria është atje si rregullator.

Agresiviteti i Ramës justifikohet më faktin se del keq ne sondazhe dhe po vjel atë që ai ka gatuar ne 10 vite të qeverisje. Sot Shqipëira është vendi që ka rritur më pak pagat minimale në rajon. Sot është vendi me pagat më të ulëta mesatare në rajon. Është një arsye populiste, por është një barrë që kanë për ta mbajtur shtresa e punonjësve. Sepse nuk e justifikon tregu.