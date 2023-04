Tom Brady pas ndarjes me Gisele, i hapur për njohje t njohje të reja: Dua një vajzë normal

Jeta e dashurisë së Tom Brady-t ka qenë temë e shumë diskutimeve së fundmi, me shumë baste se kush do të jetë partnerja e tij e ardhshme. Çdo shpresë që superylli i NFL kishte për t’u pajtuar me ish-bashkëshorten Gisele Bundchen duket se është shkatërruar.









Brady tani është në kërkim të një “vajze të rregullt” në vend të një partneri të ri dhe të nxehtë. Një burim pranë rrjetit të lajmeve “RadarOnline” ka zbuluar se “Tom është në kërkim të një vajze normale për t’u vendosur”.

“Ai e di se ka shumë yje të nxehta dhe të reja që presin në radhë për një shans me të, por ai është i kujdesshëm . ”

“Hall of Famer” i ardhshëm ka rregulluar parametrat e tij të takimit teksa ai fillon jetën pas tërheqjes nga futbolli dhe preferon një “vajzë të rregullt” në vend të “yjeve të reja”, shtoi burimi.

Ish-gruaja e Brady, Gisele Bundchen është fotografuar së fundmi me instruktorin e ju-jitsu Joaquim Valente, 34 vjeç dhe të dashurin miliarder të Brady, Jeffrey Sofer, 55 vjeç. Duke iu referuar ndjekjeve romantike të fundit të Xhisielës, një burim përshkroi: “Tom është i lodhur duke i marrë të gjitha me hapa me Gisele. Ai beson se tani është radha e tij”, theksoi ai.

Brady tregoi gjithashtu disponueshmërinë e tij romantike teksa u pa duke punuar në plazh ndërsa pushonte me miqtë dhe ish-shokët e skuadrës së New England Patriots Julian Edelman, Rob Gronkowski dhe Danny Amendola.

“Ju mund ta konsideroni këtë një reklamë personale ,” komentoi një burim. “Ai dëshiron që gratë atje të dinë se ai është ende një mall i nxehtë.” Pavarësisht përpjekjeve të nderuara të Brady, Bundchen e largoi legjendën e NFL dhe tani ai dëshiron të kthehet në rrugën e duhur për të gjetur partnerin e tij të ri. “Tom nuk dëshiron të digjet nga një tjetër supermodele,” tha burimi . “Ai thjesht po kërkon një person normal që të shijojë jetën e tij jashtë vëmendjes”, përfundoi ai.

Tërheqja e Brady nga futbolli profesionist e lejoi atë të ndiqte dëshirën e tij për të hyrë në skenën e filmit të Hollivudit.



Brady gati për të dalë

Në fakt, prej disa kohësh ka pasur raportime se Tom Brady është gati të rikthehet në takime pas përfundimit të martesës së tij 13-vjeçare me Gisele Bundchen. Sipas një burimi të afërt me atletin në Page Six, në fillim të këtij muaji, Brady kishte filluar ” të takohej dhe [po] po kthehet ngadalë në lojë . ”

Dhe ndërsa Brady me sa duket është gati për të filluar një kapitull të ri në jetën e tij, Gisele është fokusuar në punën dhe jetën e saj familjare, me një burim tjetër që tha për Us Weekly se ajo nuk është gati të hyjë në një lidhje të re.

“Kur ajo ishte në Brazil, miqtë e saj u përpoqën ta prezantonin me disa burra, por nuk ndihej mirë. Ajo fokusohet tek vetja, ushqimi, fitnesi dhe fëmijët e saj ”, tha burimi në atë kohë.

Në ato ditë, modelja e njohur kishte mohuar disa thashetheme se po dilte me të dashurin e ish-bashkëshortit të saj, miliarderin Jeffrey Sofer. “Unë nuk kam asnjë lidhje me të. Ata thoshin se unë jam me këtë djalë, ai është i vjetër, sepse ai ka para – është qesharake”, tha ajo për Vanity Fair, duke shtuar se ajo është “shoqja e Tomit, jo e imja”.



Ish-çifti në çdo rast ruan marrëdhënie miqësore pas divorcit dhe modelja thotë se do ta mbështesë gjithmonë. “Nëse ka një person që dua të jem më i lumturi në botë, është ai, më besoni. Unë dua që ai të ketë sukses dhe të fitojë. Unë dua që të gjitha ëndrrat e tij të realizohen. Kjo është ajo që dua shumë nga zemra”, kishte thënë Xhisiela.