Von der Leyen flet me Zelenskyy përpara vizitës në Kinë: BE dëshiron një paqe të drejtë

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen foli me Presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskyy të martën përpara vizitës së saj në Kinë më vonë këtë javë.









“Ukraina do të jetë një temë e rëndësishme e takimeve të mia me presidentin Xi dhe kryeministrin Li”, shkroi von der Leyen në Twitter pas telefonatës, duke iu referuar takimeve të saj të ardhshme me udhëheqësin kinez Xi Jinping dhe Li Qiang, kryeministrin e vendit.

Takimi i Von der Leyen me Xi është planifikuar për të enjten. Në takim, lideri i BE-së pritet të prezantojë temën e rolit të Kinës në luftën e Rusisë kundër Ukrainës.

“BE dëshiron një paqe të drejtë që respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”, shtoi von der Leyen.

Në një fjalim javën e kaluar, von der Leyen hodhi poshtë propozimin e paqes së Kinës për Ukrainën – e cila njeh territorin e konfiskuar ukrainas si rus – si “thjesht një plan jo i zbatueshëm” dhe shprehu shqetësimet se vendi mund të jetë në anën e Rusisë në konfliktin në vazhdim.

Vërejtjet pasqyruan një qasje të ashpër të zyrtarëve të BE-së ndaj Kinës.

Të martën, shefi i politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell tha se “pozicioni i Kinës ndaj mizorive dhe krimeve të luftës të Rusisë do të përcaktojë cilësinë e marrëdhënieve tona”.

Borrell njoftoi gjithashtu të martën se do të vizitojë Pekinin javën e ardhshme.

Von der Leyen do t’i bashkohet presidentit francez Emmanuel Macron gjatë kohës së saj në Kinë. Një zëdhënëse e Komisionit konfirmoi se ajo do të zhvillojë një takim me Xi dhe Macron, pasuar nga një bisedë me udhëheqësin kinez.