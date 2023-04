‘Wow, do të arrestohem, nuk mund ta besoj’/ Trump në gjykatën e Manhatanit – Arrestohet në çështjen Stormy Daniels

Ora e rërës po zbrazet deri në shpalljen e vendimit përfundimtar për ish-presidentin amerikan, Donald Trump, i cili mbërriti pas orës 13:00 (me orën e Nju Jorkut) në gjykatë për të parë seancën. Ai pritet të lirohet me kusht në rastin e pastrimit të parave të vitit 2016 që përfshin yllin e filmave porno, Stormy Daniels, me të cilin ai kishte një lidhje. Rreth orës 14:30 ai ka hyrë në sallën e gjyqit të katit të 15-të për të nisur gjykimin.

Ish-presidenti e quajti “surreale” që duhet të paraqitet para gjyqtarit Juan Mercan. Ai është ish-presidenti i parë ose në detyrë i SHBA që përballet me akuza penale.

Gjatë rrugës për në gjykatë, Trump shkroi në platformën e tij të mediave sociale, Truth Social, sa vijon: “Duke shkuar në gjykatë në Manhatan. Duket kaq surreale. Wow, do të arrestohem, nuk mund ta besoj. Nuk besoj se kjo ndodh në Amerikë. Bëje Amerikën përsëri të Madhe (MAGA)’.

Ardhja e Trump në gjykatë pasoi një proces të rregullt, që do të thotë se ai u arrestua nga policia përpara se të akuzohej. Fillimisht ai kaloi procesin e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve. Më pas, ata do t’i dorëzojnë atij dosjen e aktakuzës me informacione për deri në tridhjetë e katër akuza në rastin Stormy Daniels. Më pas ai do të shkojë në katin e 15-të të pallatit për t’u paraqitur në prokurori.

Një autokolonë, e përbërë nga 10 automjete, e shoqëruar nga policia, marshoi më herët drejt ndërtesës së Gjykatës, duke ndjekur Trump. Për shkak të rregullimeve të posaçme, në rrugë nuk kishte qarkullim, e njëkohësisht rrugët bosh shiheshin edhe në pamjet e mbledhura nga një helikopter.

Në gjykatë, sipas procedurës së paraparë, do të dëgjohen akuzat ndaj Trump dhe më pas do të deklarohet ish-presidenti.

Sipas avokatëve të tij, ai do të deklarohet i pafajshëm, pas së cilës pritet të lirohet me kusht dhe të kthehet në shtëpinë e tij në Mar-a-Lago, Florida.

Prej aty, ai do të mbajë fjalimin e tij të parë në orën 20:15 (me orën lokale).

Mbështetësit e Trump jashtë gjykatës

Frika e trazirave përfshiu Manhattanin ndërsa protestuesit u mblodhën jashtë gjykatës duke brohoritur në mbështetje të ish-presidentit amerikan.

Në daljen e tij të parë publike në Truth Social pak para vendimit të gjykatës, ish-presidenti amerikan komentoi se qarku ku po zhvillohet gjyqi është distrikti ku votuan 1% e republikanëve.

Duke iu referuar drejtësisë, ai foli për “shumë partiakë” dhe “urrejtarë të Trump”.

Disa orë para se të dilte para një gjykate në Manhattan, ish-presidenti sugjeroi që gjyqi të zhvendosej në një vend tjetër.

Në postimin e tij në Truth Social, Trump sugjeroi në mënyrë specifike zhvendosjen e çështjes në Staten Island aty pranë, një “lokacion shumë i drejtë dhe i sigurt” që është më miqësor për Partinë Republikane. Ai gjithashtu nisi një sulm të ashpër ndaj “gjyqtarit dhe familjes së tij” që “urren Trump”, duke komentuar se vajza e tij ka punuar në fushatën e Zëvendës Presidentes aktuale Kamala Harris. “Një gjyq sillet”, përfundon postimi.

Një pjesë e vogël e mbështetësve dhe kritikëve të Trump janë mbledhur jashtë gjykatës në Manhattan, në pritje të akuzës së tij mes masave të rrepta sigurie. Në një video të postuar në Twitter nga një reporter i BuzzFeed, dy mbështetëse femra të Trump – njëra prej të cilave është e mbështjellë me një flamur amerikan – mund të shihen duke u grindur me një të tretë për një bander të madh dhe të zi që lexon “Trump Lies Continuity”. Përleshja është ndalur me ndërhyrjen e policisë.

Prokurori i Qarkut të Manhatanit, Alvin Bragg pritet të mbajë një konferencë për shtyp pas ngritjes së akuzave. Trump do të kthehet në Florida dhe do të flasë nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago në orën 03:15 të së mërkurës (me orën e Greqisë).

“Sot (e martë) është dita kur një parti politike në pushtet ARRESTON kundërshtarin e saj kryesor pa kryer ASNJË KRIM”, ka shkruar ai në një email që u ka dërguar sot në mëngjes mbështetësve të tij.

“Gjykata Kangur” përfundoi ish-presidenti në postimin e tij, duke folur për një “ditë tragjike për Republikën”.

