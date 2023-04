Aksidentoi dy 13-vjeçarë me biçikletë, në pranga 62-vjeçari në Elbasan

Një 62-vjeçar me inicialet S.B., është vendosur në pranga ditën e stome nga policia e Elbasanit pasi ka askidentuar me mjetin e tij dy 13-vjeçarë që po lëviznin me biçikletë.









Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Zaranikës”. Dy të miturit ndodhen në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për veprime të mëtejshme.

