Arben Shkodra për Panorama TV: Nuk mund të ketë ndërhyrje ligjore për të realizuar rritjen e pagës mesatare, kryeministri ka futur idenë se biznesmenët janë borgjezë

Sekretar i përgjithshëm i “Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë”, Arben Shkodra, u shpreh se nuk mund të ketë ndërhyrje ligjore nga ana e qeverisë për rritjen e pagës mesatare.









Komentet Shkodra i bëri në emisionin “Log”. në Panorama TV, ku po diskutohej rreth premtimeve të kryeministrit Edi Rama për rritjen e pagave.

Shkodra tha se qeveria mund të ndërhyjë vetëm në rritjen e pagës minimale dhe ajo mund të ushtrojë presion mbi mesatare, por jo drejtpërdrejt.

Ai shtoi se Rama ka future në popull idenë se biznesmenët janë borgjezë që kërkojnë të shfrytëzojnë punëtorët.

Nga ana tjetër, sekretari për ekonominë në Partinë e Lirisë, Petraq Milo, tha se Rama nuk ka folur për 8 vite me radhë për rritje pagash dhe sipas tij u kujtua t’i bëjë këto premtime përpara zgjedhjeve të 14 majit.

Pjesë nga biseda në studio:

Shkodra: Arsyeja pse e nisa në këtë formë është se çdo politikë publike me një impact të tillë, nuk mund të jetë rezultat i një zyrtari në një zyrë të mbyllur. Politikat publike dy helika duhet t’i bëjnë bashkë. Duhet të ketë një dialog. Pastaj do të kthehemi te pyetja pse jo 41. Po të flasim për perspektivën e sektorit privat, 400 mijë lekë të vjetra, një ndërmarrje prodhuese e mesme apo e madhe e ka tejkaluar prej kohësh, sepse ka një konkurrencë mes ndërmarrjeve dhe nuk ka më fuqi punëtore. Pra për të mesmet dhe të mëdhatë nuk ka më diskutim kjo pagë. Rreth 80 mijë biznese janë të vetëpunësuar. Për pjesën tjetër kryeministri bëri gabim që na mblodhi dhe tha duhet të rrisni pagat. Por aty na dolën edhe disa që thoshin se pagat e punonjësve i kanë nga 1500-2000 euro. Nëse do të flasim për drejtësi fiskale, për gjetjen e tregjeve ku të shesin, sepse kemi taska lokale të çuditshme. Hajde bëjmë një llogaritje të kësaj dhe themi a ka produktivitet shoqëria jonë sot? Kryeministri ka futur idenë se sipërmarrësit janë borgjezët që po shfrytëzojnë punëtorin. Ai nuk e di që sot dy biznesmenë po zihen me njëri-tjetrin për një punëtor. Rama tha do të rritet paga minimale dhe atë e ka në dorë. Paga minimale ushtron presion mbi mesataren, por ndërhyrje ligjore nuk mund të ketë. Me shtetin mund të bëjë çfarë të dojë. Por unë ju garantoj se në shtet partitë i kanë ezauruar vendet e punës. Janë 200 e ca mijë vende pune, kur ne i lamë 160 mijë. Armiku më i madh është oferta agresive që po na bëhet nga jashtë. Po këto shtete që janë mike, harxhojnë fonde për të strukturuar forcën e kualifikuar dhe për ta marrë atje.

Milo: Retorika pagë vjen vetëm këtë muaj. Dy mandatet e para nuk flitej fare për pagë. Flitej për çdo gjë, vetëm për pagën nuk flitej. Pagat te ne u rritën në mënyrë selektive. Ti nuk mund të thuash këtij grupi do ja rris dhe këtij grupi nuk ja rris. PSH sektori i shëndetësisë ti mund të japësh një bonus jashtë pagave, por nuk mund të prishësh piramidën e pagave. Duhet të veprosh te mekanizma të tjerë për të ndërtuar një politikë të caktuar. Mos të hyjmë në detaje që arsimi fillor të ketë pagat sa në universitet. Nuk ndodh në asnjë vend të botës rritja selektive e pagave. Ti nuk mundesh dot pas 8 vitesh të thuash unë do rris pagat. Rritja e pagave minimale nuk është ndonjë gjë. Kjo nuk ndikon se pagat e sektorit publik. Unë do të shtoja që duhet të ishte bërë përpjekje edhe nga biznesi për rritjen e pagave. Sot ndodhemi në një situatë që biznesi e ka kuptuar që nuk mund të vazhdohet më me këto paga. Duhet të kthehemi mbrapsht që të themi duhet të ketë ligj edhe për rritjen e pagave në rast inflacioni. Mungesa e sindikatave na vendos në një situatë të brishtë. Vetë Shoqata e Biznesit duhet ta shtrojë këtë gjë.