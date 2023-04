Becchetti fitoi gjyqin 110 milionë euro ndaj qeverisë shqiptare/ Vasili: SPAK të marrë urgjentisht Ramën nën përgjegjësi penale. Sharlatani që urren lirinë e medias…

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili kërkon që SPAK të marrë urgjentisht kryeministrin Edi Rama nën përgjegjësi për çështjen “Becchetti”.









Reagimi i Vasilit vjen pas vendimit të trupit gjykues për të hedhur poshtë kërkesën e Ramës për të rihapur gjyqin, duke detyruar shtetin shqiptar të paguajë 110 milion euro.

“Perveç 110 milion euro nderkohe Qeveria ka shpenzuar edhe miliona euro te tjera te paguara studiove ligjore te huaja per mbrojtjen e deshtuar te kesaj afere te saj”, shkruan Vasili.

Deklarata e plotë e Petrit Vasilit

SPAK te marre Ramen urgjentisht nen pergjegjesi penale per Becchettin! Rama humbet perfundimisht Gjyqin me Becchettin, detyrohet pagesa 110 milion euro!

Kerkesa e qeverise se Rames per te rihapur Gjyqin u rrezua ne menyre perfundimtare ne 29 mars nga Gjykata e ICSID.

Trupi gjykues i perbere nga tre gjyqtare amerikani Grant Hanessian anglezi Robert Anderson dhe zvicerani Charles Poncet hodhen poshte kerkesen per rihapjen e gjykimit.

Veprimet mafioze te Edi Rames marrin nje goditje shume te rende.

Veprimet mafioze te Edi Rames jane tashme ne driten e diellit me prova te pakundershtueshme.

SPAK s’ka asnje shans te vazhdoje te qendroje duarlidhur perpara ketij skandali te jashtezakonshem sìc ka bere deri tani.

Çdo vonese e SPAK e delegjitimon ate perfundimisht perpara te gjithe shqiptareve.

Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion (SPAK), të nisë urgjentisht hetimet penale për këtë dëm shume të madh ekonomik të shkaktuar shtetit dhe që do paguhet me paratë e të gjithë taksapaguesve shqiptarë.

SPAK të vendosë urgjentisht para përgjegjësisë ligjore, Edi Ramen i ngarkuar me pergjegjesi penale personale per kete çeshtje qe lidhet me deklarimet e tij si shkak themelor per humbjen e Gjyqit ndaj Becchettit.

SPAK ne menyre urgjente sekuestroje te gjithe dokumentacionin dhe provat qe lidhen me çeshtjen Becchetti dhe qe lidhen me veprimet mafioze te Rames dhe qeverise.