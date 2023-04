Berisha: Rama kishte premtuar rrogën dhe pensionin e 13, tani merrni vetëm 11

Sali Berisha, ka prezantuar ditën e sotme kandidatin për Bashkinë e Divjakës Aurel Malkon. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndalë të bëjë një krahasim mes qeverisë Rama dhe punëve të tij me atë që ka qenë qeveria Berisha shumë vite më parë. Kryedemokrati tregon se e gjithë puna e bërë nga ai dhe ekipi i tij gjatë atyre viteve, është shkatërruar nga kryeministri Rama, jo vetëm shkatërrim, shton Berisha, po është bërë një punë për t’ua përkeqësuar jetën qytetarëve shqiptarë. Berisha thotë se ai entuziasëm i atëhershëm për të ardhur të banohej në Shqipëri është zëvëndësuar me ikjen e përqindje të lartë të qytetarëve drejt BE-së dhe vendeve të tjera. Nëse Rama kishte premtuar rrogë dhe pension të 13, ai u mundësoi shqiptarëve, vetëm 11 rroga, me lëvizjet që janë bërë në vitin 2021 dhe 2022, ky kreu i PD-së tregon se ëshët larguar një rrogë për qytetarët.









Berisha: Sot për Shqipërinë, ka atë rëndësi që ka okisgjeni për njeriun. Zgejdhjet e 14 majit janë zgjedhje te jetës sonë. Do rrokullisemi ne dhe vite të tjera që shqiptarët të largohen nga Shqipëria. Është një rast historik për çdo shqiptar, që të ngrihet në nivelin e misionarit dhe të votojë ndyrshimin. Pavarësisht nga shumë vërejtje për PD-në, ata që ju krahasojnë ju, krahasojën natën eme ditën. Ne qëndrojmë gjithçka për interesat e qytetarëve.

Dyfishuam rrogat, vendosëm subvencione, Shqipërinë e anëtarësuam në NATO. Dallimi është shumë i amdh. Në 92 shqiptarët ksihin të ardhura për frymë 204$, të tretit më të varfër në planet. Me mundin tuaj, refformat, transaperncën, ia dolëm në 2008 të kalonin në vendet me të ardhura ëtë mesme. Ne ia dolëm të kemi një varfëri në largim, të ejmi në një ngjitje, kjo solli nga 2007 në 2014 rritjen e banorëve në Shqipëri. U shtua besimi te qytetarët. Shqipëria po ecte. E kundërta, u përmbys pas konsolidimit të pushtetit të Rilindjes, erdhi një grup që varfëroi shqipatrët. Në 2013 ne lëviznim lirshëm dhe popullata rritej. Kishte një besim, një optimizëm, kurse sot rrogat janë këto që id dini, megjithatë varfëria është në rritje, Problemi ekonimik është numri një.

Sot nga 2013 gjer këtë vit, çmimet janë rritur nga viti në vit, vetëm me rritjen nga 2021 në 2022 çdo njerit prej jsuh, ka humbur 430 mijë lekë. Imagjinoni, ka humbru pothaujse një rrogë, në një kohë kur ai lëviz me avion personal me dhumë gjumi kishte premtuar rrogën dhe pensionin e 13, tani merrni 11. Në realitet ata vjedhin mundin dhe djersin tuaj 89-90% të saj. Të ndalemi em çdo qytetar, për fat të keq, akoma nuk janë të paktë ata qyetarë që thonë paratë e qeverisë suaj, çdo qindarkë vidhet nga pasuritë tuaja. E them këtë, sepse nëse qytetarët do ta kishin të qartë nuk do ta pranonin këtë qevri as 24h. Ndërtojnë rrugën anësore Lekaj-Fier e ndërton me 7.2 miluion euro, autostrada Shkëmbi i Kavajës-Rrogozhinë ka kushtuar 1.5 milion euro e të tjera me radhë. Kurse ajo që ndërtohet me paratë tuaja kushton 24 milion euro. Vjedhin vjedhin dhe vetëm vjedhin. Shkollat kanë manale ndërtimi. Ato diktojën çdo çmim nga gozhda te betoni, mbi këto manuale me paratë e donatorëve në Tiranë, shkolla ndërtohet me 6 milion euro. Ndërtohet sa 10 shkolla. Kjo ëshët e vërteta. Del tani pas 8 vitesh dhe thotë se do ti rrisim rrogat, mashtron ën mënyrë të paskrupullt. Thoshte se tani ata që duan të operohen brenda dy ditëve duhet të paguajnë. Shkatërrimi përfundimtar i shëndetësisë. A ka akt më çnjerëzor?

Çfarë thoshte ky kur erdhi në pushtet?

Shërbimi shëndetësor në shkallë kombëtare do ti jepet falas qytetarëve, kujdesi shëndetësor do jepet sipas nevojës jo sipas xhepit, tani u thotë të kundërtën shqiptarëve. Dueht ët arrijëm në një arsyetim me njëri-tjetrin. Paguajnë 1000 euro për një biftek sa një ka, një vazo 4 milion euro. Këta inkriminojnë familjarët. Ky zotëria merrte tokat për vete. Olsi, ortak me Armandin, mbi 100 tendera. Thjeshtra në dhjetëra tendera. Nuk mundet kurrë që familjarët e pushtetarëve të fitojnë tendera, duhet të merren me bzinese private. Kjo ju garantoj që do vendoset nga PD. Pra, zgejdhjet e 14 majit janë një zgejdhje për ti dhënë një goditje të merituar këtij ekipi që funksionon si bandë kriminale.