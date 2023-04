‘Çorba’ burokratike/ Plani i BE-së për të blerë predha të Ukrainës ndeshet me një pengesë ligjore se kush i merr paratë

Djalli tani është në detajet (ligjore).









Dy javë pasi BE-ja njoftoi një marrëveshje historike për t’i dhënë Ukrainës grumbuj municionesh, blloku ende po zgjidh specifikat ligjore se si ta zbatojë atë.

Përplasja ka ngecur një plan të parë në llojin e tij për të blerë municion bashkërisht për Ukrainën. Ambasadorët e BE u takuan të mërkurën për të diskutuar çështjen, por nuk ishin në gjendje të bënin përparim të rëndësishëm në një nga çështjet kryesore, sipas disa diplomatëve me njohuri mbi negociatat.

Thelbi i mosmarrëveshjes mbetet nëse këto kontrata armësh do t’u shkojnë ekskluzivisht kompanive të BE-së (dhe si t’i përcaktojnë ato ligjërisht), apo do të jenë gjithashtu të hapura për prodhuesit e jashtëm. Franca po bën presion që paratë të qëndrojnë brenda kufijve të BE-së, thanë disa diplomatë. Dhe Greqia dhe Qiproja mbështesin Parisin në një lëvizje që disa nga diplomatët thanë se lidhet me dëshirën e tyre për të shmangur që kontratat t’u shkojnë prodhuesve turq.

Dy diplomatë shtuan se Komisioni Evropian, ekzekutivi i BE-së, gjithashtu duhet të bëjë më shumë punë për të hartuar kapacitetin e kompanive të BE-së përpara se të arrihet një marrëveshje përfundimtare.

Me ngecjen e çështjes, ambasadorët të mërkurën në vend të kësaj u përqendruan në finalizimin e një pjese më pak të diskutueshme të marrëveshjes: Një marrëveshje për të dhuruar sasi të mëdha municionesh në Kiev. Diplomatët, të cilët folën në kushte anonimiteti për të diskutuar bisedimet e ndjeshme, thanë se ambasadorët përfunduan një marrëveshje mbi planin e dhurimit gjatë takimit, duke shtuar se teksti ligjor pritet të publikohet zyrtarisht javën e ardhshme.

Marrëveshja e blerjes së përbashkët është bashkuar me shpejtësi javët e fundit mes frikës se Kievit po i mbarojnë predhat për të frenuar sulmin e palëkundur të Rusisë. Por pavarësisht nxitimit për të miratuar marrëveshjen – e cila synon t’i sigurojë Ukrainës 1 milion fishekë gjatë 12 muajve të ardhshëm – çështja mbetet e brishtë. Përveç grindjeve të vazhdueshme për armët, ka shqetësime se industrisë së mbrojtjes së BE-së i mungon kapaciteti për të prodhuar shpejt sasinë e dëshiruar të predhave.

Qëllimi i BE-së është të nisë planin në tre pjesë të njëkohshme.

Së pari, do të kushtojë 1 miliardë euro për rimbursimin e vendeve që mund të dhurojnë menjëherë municion – dhe ndoshta raketa – nga ushtritë e tyre ose të ridrejtojnë porositë në hyrje.

Më pas, ajo do të ndajë 1 miliardë euro të tjera për të blerë së bashku më shumë municion për Ukrainën dhe për të zëvendësuar predhat e dhuruara të Evropës.

Së fundi, ajo dëshiron të eksplorojë mënyra për të rritur aftësinë e Evropës për të prodhuar armët që i nevojiten për vitet në vijim.

Gazeta Shqiptare