“Edhe në ‘luftë’ mund të shkoja”/ Nëna e 15-vjeçarit të bullizuar flet në gjendje të rënduar: Nuk më intereson falja e shkollës

Incidenti i ngacmimit të nxënësit 15-vjeçar në Greqi, ku gjashtë shokë të klasës i lidhën një fije peshkimi në qafë, nuk ishte i izoluar, tha nëna e tij, e cila ende thotë se nuk ka besim tek shkolla.









Duke folur për Mega të mërkurën, nëna e 15-vjeçarit tha se “momentalisht jemi në prapavijë, sepse po përpiqemi të mbrojmë familjen”.

Djali i saj, tha ajo gjithashtu, “Ka shumë mbështetje. Studentët i japin mesazhe shumë inkurajuese, sigurisht që nuk mungojnë edhe reagimet si “heshti, çfarë ndodhi?”. Megjithatë, këto janë incidente të izoluara”.

Djali po përpiqet ta trajtojë incidentin sa më mirë që mundet, tha nëna e tij.

“Në këtë moment edhe fëmija po përpiqet të vendoset në gjithçka që i ka ndodhur, e cila ka ndodhur papritur, si një shpërthim para tij. Nëse do ta pyesnit të premten do të thoshte ‘nuk dua të shkoj në polici’, ishte thjesht vendimi im. Gjithsesi i pastër. Ai thoshte ‘jo mami, të lutem’. Unë i thashë ‘nuk ka, tani është luftë. Ne do të shkojmë. Deri tani kemi bërë beteja të vogla, tani po shkojmë në luftë. Nuk po luaj me jetën tënde”.

Sipas saj, ngjarja nuk është e izoluar. “Nuk më intereson se çfarë bën shkolla me veprimet e veta. Nuk kam besim, do të më interesonte të shihja që është një shkollë e organizuar që kujdeset për mbrojtjen e nxënësve të tyre dhe se ata u larguan me një incident. Nëse do të ishte single, do të isha edhe unë me ta.

“I vogli e përballon më mirë situatën, sigurisht që mbështetet nga një psikolog por mendoj se është më i fortë. Çdo ditë dhe më mirë. Duhet vërtet shumë guxim për të kuptuar se do të jeni në shënjestër dhe se mund të margjinaloheni nga një veprim i tillë”.

“Kur shkuam në shkollë për të na informuar për fillimin e procedurës, na thanë se u vjen keq. Por çfarë të bëjnë që u vjen keq. Nuk më intereson të kërkoj falje’.

Avokati i familjes së 15-vjeçarit theksoi se përgjegjësitë do të kërkohen tek prindërit e shokëve të klasës, si dhe në mjedisin shkollor.

Ajo u ankua gjithashtu se të martën drejtoresha e gjimnazit mblodhi nxënësit dhe i pyeti me emër nëse kishin frikë në shkollë. Më pas, duke iu drejtuar 15-vjeçarit, ajo e pyeti nëse kishte frikë dhe kur ai iu përgjigj “po”, ajo i tha se ishte e habitur nga qëndrimi i tij, pasi edhe ai, si të gjithë nxënësit, kishte ndjekur seminare për bullizmin në shkollë.

Mësuesit takohen të martën e madhe

Incidenti me nxënësin 15-vjeçar do të shqetësojë Shoqatën e Mësuesve të Shkollës së Lartë Arsakei, e cila do të mblidhet për të marrë vendime të martën e Madhe. Sipas informacioneve, në takim janë ftuar studentët e përfshirë – përkatësisht gjashtë autorët e bullizmit dhe viktima – dhe kujdestarët e tyre.

Në një deklaratë, shkolla private thekson se “Administrata e Shkollave Arsakeia nuk ka bërë asnjë deklaratë, duke shmangur ndërhyrjen në një proces të vazhdueshëm, duke ndjekur me rigorozitet legjislacionin e shkollës dhe në fakt një proces që ka të bëjë me nxënësit e mitur dhe prindërit e tyre.

“Procesi i paraparë hetimor tashmë ka përfunduar (marrja e deklaratave nga nxënësit e përfshirë dhe prindërit e tyre si dhe mësimdhënësit) dhe çështja i është dorëzuar Shoqatës së Arsimtarëve të shkollës së mesme të caktuar, kompetente për marrjen e vendimeve për këtë çështje”.