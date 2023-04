Eksperti i Energjitikës për Panorama TV: TEC-et lundruese do i kushtojnë buxhetit të shtetit 70 milionë euro! Dyshoj se ‘Tigri1’ dhe ‘Tigri2’ janë funksionale

Eksperti për energjinë Azmer Duleviç në një intervistë për ‘Panorama TV’ ka analizuar krizën e fundit energjitike në vend dhe funksionimin e teceve të Vlorës, Tigri 1 dhe Tigri 2. Duleviç thekson se këto dy tece nuk kanë funksionuar deri tani dhe besohet se nuk do të ketë ndonjë impakt për shtimin e rendimentit në prodhimin e energjisë elektrike.









Sipas Duleviç, këto dy tece do ti kushtojnë buxhetit të shtetit 70 milion euro pas dy vitesh, funksionojnë ose jo. Madje Duleviç, shpreh shqetësimin nëse këto tece do të vihen në punë.

Pjesë nga intervista:

E gjitha kriza energjitike, për të cilën tek ne është folur dhe është diskutuar për 30 për qind. Në momentin që nuk merren nisma për shtimin e aseteve gjeneruar që të mbulojmë 100 për qind të nevojave, do të jemi përsëri në këtë situatë.

Shpesh herë hapen dhe portat madje gjatë muajit Dhjetor dhe Janar, KESH ka shitur energji elektrike.

Ka pasur një plan qeveria për të ruajtur sasinë e energjisë?

Teknikisht nuk e ruan dot energjinë. Kemi marrëveshje me Kosovën për shkëmbimin e energjisë. Nëse kemi tepricë energjie, ne me anë të linjës së interkonjeksionit ia japim Kosovës. Por e marrim me çmimin e tregut.

Por KEK nuk pranoi të shkëmbente energji sepse i kishte vënë në punë tecet e saj, dhe i binte më lirë kostoja. Kjo solli shitjen e energjisë nga KESH në bursë më çmimin 45 euro mgë, por kishte blerë me 180 euro mgë.

Pra kur kemi tepricë e shesim lirë dhe kur e marrim e marrim më shtrenjtë. Kjo shkakton dëm financiar në financat e KESH e cila detyrohet të marrë taksa nga buxheti i shtetit. Janë marrë 350 milion euro nga buxheti për të blerë energjinë. E gjithë pjesa e keqmenaxhimit lidhet me këtë situatë.

Mund të ishte shmangur kjo faturë?

Po edhe KLSH e thotë që rezerva hidrike ishte më e ulët dhe arritëm të mbulonim 50 për qind dhe 50 të tjera të blinim në treg të lirë, por u ble më çmim të lartë.

Proceduart nga KESH kanë qenë më të larta në bursë, pra ishte një lëvizje e pa studiuar?

Tenderat janë në faqet e KESH, edhe pse janë anonime, dhe nuk dihet kush i bën transaksionet. Rezulton se këto janë bërë kur kanë qenë çmimet më të shtrenjta. Pra nuk kanë qenë rastësisht. Nuk duhet që këto transaksione të bëhën ne përiudhë të shkurtra kohore për tre ditë, por të paktën për një muaj dhe kur çmimi të jetë më i lirë. Në bursën hungareze duket edhe transaksioni. Po ashtu tenderat janë sekret, nuk dihet kush janë kompanitë që janë si borkera, dhe në mungesë na lindin dyshime.

Ju thatë që keni dyshime qe këto anije do të vihen në funksion, por kemi një kontratë 3 vjeçare. Çfarë mund të ndodhë më tej?

Ne kemi marrëveshje dhe ka hyrë në Janar. Tani jemi në prill dhe 94 mijë dollarë qiraja ditore vazhdon.

Kontrata dy vjeçare, çfarë mund të ndodhë me ato dy anijet. Paguhen rreth mijëra euro çdo ditë, kostot do vazhdojnë të paguhen nga taksapaguesit shqiptarë?

Buxhetit të shtetit do i kushtojnë mbi 70 milionë euro pas dy vitesh, janë ose jo në punë. Unë dyshoj nëse do të vihen në punë. Ngre dyshime nëse janë funksionale, pasi po të ishin funksionale, nuk do kishte mbetur qeveritar që do shkonte t’i inauguronte, por ministria e Energjetikës duhet të investonte te TEC e Vlorës. Nuk e kuptoj arsyen pse, ajo që ngre dyshime janë dy kompani bashkëpronare dhe njëra prej tyre është në këto parajsa fiskale. Dhe kur ngrihen pikëpyetje nuk bëhet informacioni publik, lidhur me këto marrëveshje.

Mund të ketë një anshmëri të kontratës?

Jo pasi, këto anije janë marrë në formën e backup-it. Në momentin që ne nuk do siguronim energji, këto do viheshin në funksion që ne mos kemi energji. Por nuk thuhet nëse do jenë 24 orë energji, nuk do ketë ndonjë impakt në shtimin e rendimentit. 114 është totali, edhe për Tigri 1 dhe Tigri 2.