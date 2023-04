Është ndarë nga Olsi? Egli i “hedh benzinë” zërave me veprimin e fundit!

Duket se Egli Tako e njohur për publikun si partnerja e Olsi Bylykut, i ka dhënë më shumë zë thashethemeve se ajo dhe aktori janë ndarë me veprimin e saj të fundit.









Një ditë më parë mamaja e Olsit festoi ditëlindjen dhe një urim nga Egli mungoi. Detaj i rëndësishëm ky pasi në këtë ditë të veçantë vitet e shkuara nuk ka munguar asnjëherë një urim i ëmbël nga Tako për vjehrrën e saj.

Ndonëse kur akoma nuk ka një reagim nga çifti është herët për të thënë nëse janë ndarë apo jo.

Nga ana tjetër një urim nga Olsi nuk mungoi, ku krahas një fotoje më të ëmën shkroi: “Mos e publiko o non, festojmë në me njëri-tjetrin, se robt kanë halle, pse duhet me u gëzu në që kemi ditëlindjen-më tha. Po e di mam, gjitmonë më le me edukatën dhe përgjegjësinë më shumë mbi të tjerët se mbi veten, por ti e meriton çdo ditë feste, çdo ditë ditëlinje, çdo ditë buzëqeshje si çdo nënë në botë. Gëzuar ditëlindjen debulesa ime më e madhe. U bëfsh 100 vjeç.”