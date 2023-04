Kim thumbon hapur Berishën: Personat e përcaktuar nga SHBA për korrupsion s’duhet të jenë përfaqësues të popullit

Ambasadorja e SHBA-ve në vendin tonë, Yuri Kim teksa i referohet shpalljes non grata të Sali Berishës thotë se është e gabuar që personat e përcaktuar për korrupsion nga SHBA-të të jenë përfaqësues të popullit shqiptar.









Në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, Kim deklaroi se “kur këta individë pretendojnë që do të largojnë korrupsionin, është njësoj si zjarrvënësi i fshatit që premton se do shuajë të gjitha zjarret”.

“Është thjesht e gabuar, e gabuar. Dhe mendoj se qytetarët e zakonshëm shqiptarë janë të zgjuar dhe e dinë se kjo nuk ka logjikë. Mendoj se qytetarët shqiptarë meritojnë më mirë dhe më shumë se aq; Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se Shqipëria meriton dhe duhet të jetë më mirë”, tha nder te tjera Yuri Kim.

Dhe një pyetje të fundit, ju në takimet me drejtuesit e forcave politike, keni theksuar rëndësinë e kandidatëve të pastër dhe më integritet. Megjithatë, kemi vënë re se dhe persona të përcaktuar nga Departamenti i Shtetit, jo vetëm rasti i zotit Berisha, përfshihen hapur në zgjedhje, ndoshta tanimë jo duke kandiduar personalisht, por duke u angazhuar në fushata elektorale, ose duke mbështetur familjarë apo të afërm të tyre që kandidojnë. A jeni e shqetësuar për këtë?

