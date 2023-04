Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









AMBASADORJA E SHBA: ABUZIM ME PUSHTETIN DHE KEQPERDORIM I FONDEVE SHTETERORE

“KUJDES ME ZGJEDHJET”, YURI KIM: ODHIR ME 2021 EVIDENTOI MANGESI

Diplomatja amerikane në Tiranë: Personat e përcaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion nuk duhet të jetë përfaqësues të popullit

Lidershipi dhe menaxhimi strategjik në biznese”

Fakulteti Ekonomik te “Luarasi”, leksion të hapur me ekspertin amerikan, Dan Biles

Kanë 6 muaj që rrinë kot në Vlorë

Termocentralët lundrues i marrin buxhetit 94 mijë dollarë në ditë, Belinda Balluku nuk i vë në punë

Zbrazje digash, sekserë dhe ndarje parash

Berisha zbulon skemën: Si e vjedhin Rama dhe Balluku energjinë elektrike që tepron

“Sekserët e qeverisë e blinin energjinë me 30 dhe e shisnin në bursë me 150 euro”

4 faqe speciale/ Regjistri i vendimeve, vitet 1993–2013/ Pronarët që u është njohur e drejta për kompensim dhe që preken nga ndryshimet ligjore

Pronat, 3876 dosjet me pronarët që kompensohen, sa para merr secili

“Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër vlerësimit financiar të kryer nga ATP-ja për përcaktimin e vlerës së pronës në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 30 ditëve nga dita e publikimit, vetëm për vlerën e kompensimit”

DOSSIER NGA FATOS VELIU / Njerëzit e tij kanë qenë të komprometuar, duke bërë lojë të dyfishtë

Murat Basha: E vërteta e Sigurimit në radhët e Legalitetit në mërgim

Tashmë tregohen heronj, duke gënjyer për faktet e mëdha

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

PROPAGANDA E BALLUKUT/ Banori i Dibrës: Kërkoi votën, nuk na la t’i tregonim hallet

“Qeveria të marrë masa!” Yuri Kim, kritika politikës: Në zgjedhjet e 2021 pati blerje votash dhe abuzime

Fakulteti Ekonomik i “Luarasit”, leksion të hapur me ekspertin amerikan Dan Biles

Salinas: Duhen krijuar perspektiva për të rinjtë, largimi i tyre nga Shqipëria është shqetësues

Paga minimale, ekspertja: Po bëhet për qëllime elektorale

PD: Qeveria po nxjerr prodhimin e birrës vendase jashtë tregut duke i hapur rrugë importit

Zbulohet lidhja e Jori Dellit me reperin italian, nga pushimet luksoze, te bashkëpunimet e dyshes

OPINIONE

Ne, Perëndimi dhe shtëpia jonë në Evropën Lindore/ BEN ANDONI

Sfidat e Vlora Hysenit në reformimin e SHISH/ MUHAMED VELIU

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: