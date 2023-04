Lideri botëror suedez vjen në tregun shqiptar, hapet në Tiranë filiali i 25-të i “Husqvarna”

Husqvarna, lideri botëror i pajisjeve motorike për pyje dhe kopshte, hap filialin e 25-të në kryeqytet për të qenë sa më pranë kërkesave të klientëve. Me filialin më të ri të hapur pranë tregut Ushqimor, në autostradën Tiranë-Durrës.









“Husqvarna” me garanci suedeze, ofron një gamë të gjerë produktesh dhe aksesorësh modernë duke përfshirë motosharrat, korrëset robotike të barit, krasitëset , korrëset me qëndrim në këmbë të cilat kanë performancë të lartë dhe çmime te shkëlqyera.

Menaxheri i filialit Husqvarna David Hafesllari, shprehet se klientët do të gjejnë në këtë filial një gamë të gjerë produktesh që punën e kryejnë me efikasitet dhe siguri maksimale .

Sakaq, servisi pjesë integrale e filialit, ofron pjesët e këmbimit për çdo makineri “Husqvarna” duke garantuar shërbimin për një kohë të shkurtër.

Që prej vitit 1689, “Husqvarna” prodhon produkte me cilësi të lartë pune duke sjellë risi që kanë ndryshuar industrinë, si freni i zinxhirit tek motosharrat, motorin X-TORQ me performancë të lartë, korrësen e parë robotike profesionale në botë. Produktet konsumojnë sasi të ulët karburanti dhe janë miqësore me mjedisin. Produktet “Husqvarna” u demonstruan nga stafi profesionist. Produktet cilësore “Husqvarna” për kopshtet, parqet dhe pyjet janë shumë të kërkuara nga klientët e thjeshtë dhe profesionistë. Në çdo filial “Husqvarna”, do të gjeni shërbim cilësor nga një staf i specializuar, si edhe çmime konkurruese në treg.