Mungon zyrtarizimi, Rrahmani-Napoli drejt rinovimit të kontratës

Amir Rrahmani, mbrojtësi në pronësi të Napolit me shumë mundësi do të nënshkruajë kontratë të re me napoletanët, të vlefshme deri në vitin 2027.









Siç raportohet nga Sky Sport, mungojnë vetëm detajet e fundit për t’u përcaktuar, por zyrtarizimi ka gjasë të arrijë së shpejti. Napoli pas rinovimit të mbrojtësit brazilian, Juan Jesus, synon të fokusohet edhe tek ai për të siguruar repartin e mbrojtjes.

Këtë sezon, Rrahmani bëri gjithsej 26 paraqitje mes kampionatit italian dhe Champions League dhe shënoi dy gola.

Lojtari dardan ka kualitete të mëdha në prapavijën napoletane. Futbollisti është përmirësuar shumë që nga ardhja e tij në sesionin e merkatos së verës 2020 nga Hellas Verona dhe gjeti menjëherë ambientin e duhur për të bërë më të mirën.