“Në shumë momente mund të kem vepruar nën presion”, Kiara ‘shpërthyen’pas spektaklit: O zemra kam gabuar

Kiara Tito ka “shpërthyer”pas spektaklit dhe është shprehur se nuk duron dot më.









Gjatë një bisede me Ronaldon, Kiara shprehet e indinjuar për sjelljen e banorëve dhe veçanërisht Efin, me të cilën kishte një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore para se të eleminoheshin nga BBV.

Pjesë nga biseda me Ronaldon:

Kiara: Boll ë, boll durova. Boll se nuk e di sa kam mbajtur në shpinë. Mjaft. Mos kthe përgjigje, mos këtu se është turp, mos këtu se është frikë, mos këtu…po prit se njeri jam edhe unë.

Ronaldo: Po ti pse i ke bërë ato gjëra kur ke qenë këtu brenda.

Kiara: O zemra gam gabuar, kam gabuar si dreqi. Në shumë momente mund të kem vepruar nën presion, me frikë. Por të përfitoj nga një njeri tjetër, nga një person që e quaj shoqe, vetëm sepse është momenti që unë ta shaj, të përfitoj un këtë gjë s’e bëj kurrë. Nuk ka nevojë as të më shash, as të më mbrosh. Mos thuaj asgjë, lëre!