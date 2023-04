Qeveria pranon dështimin me kontrollin e basteve: Deri tani janë luajtur në të zezë, ligj i ri që bixhozi të bëhet vetëm online

Qeveria rikthen zyrtarisht bastet online në Shqipëri duke publikuar për konsultim publik projektligjin e lojërave të fatit. Projektligji i publikuar parashikon kritere më të forta për organizatorët e lojërave të fatit dhe tatim mbi të ardhurat bruto në masën 15% që sipas projektligjit të publikuar do të derdhen në llogarinë e Fondit të Posaçëm. Të ardhurat e këtij fondi të posaçëm që do të krijohet do t’i kalojnë ministrisë për sektorin e sportit, kulturës, inovacionit dhe teknologjisë.









Çdo person juridik apo bashkim personash që kërkon të pajiset me licencë në kategorinë “Baste sportive online” duhet të përmbushë disa kritere si të jetë shoqëri aksionere me seli në territorin e Shqipërisë e regjistruar pranë QKB-së. Nëse aksionarët e subjektit aplikues janë individë ata duhet të jenë të pa dënuar penalisht, nuk duhet të jenë në proces gjyqësor për vepra penale, nuk duhet të jetë në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera.

Në projektligj thuhet se kompanitë që do të licencohen do të jenë të detyruara të lënë si garanci rreth 1.5 milionë euro, një fond prej 120 000 000 (njëqind e njëzet milionë) lekësh për mbrojtjen dhe garancinë ndaj lojtarët (në vitin e dytë bëhet jo më pak se 5% e xhiros) dhe një fond prej 50 000 000 lekësh për të garantuar shlyerjen e detyrimeve periodike ndaj AMLF-së, organit tatimor etj. dhe organeve të tjera të shtetit.

Por si do të luajnë individët në ‘Bastet sportive online’?

Të gjithë ata që do të duan të luajnë në bastet sportive online do të duhet të regjistrohen me identitetin e tyre në sistemet që do të jenë të disponueshme nga kompanitë e licencuara në këtë lloj aktiviteti. Drafti parashikon edhe një rol specifik për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit e cila do të japë mendim për standardet që kanë të bëjnë me kushtet teknike të sistemit të basteve sportive on-line, duke përfshirë identifikimin dhe regjistrimin e lojtareve, kërkesat e programeve software dhe hardware, certifikimin e sistemit, procedurat në lidhje me faturat dhe transaksionet e pagesave, parimet e sigurisë, dhe kushtet e kontrollit apo mbikëqyrjes. Pas konsultimit me Agjencinë specifikimet do të kalojnë me vendim të veçantë nga qeveria. Bastet sportive online do të jenë të detyruara të kenë të regjistruar lojtarët e tyre dhe të dhënat do të duhet të ruhen për të paktën tre vjet. Këto baste që do të jenë vetëm online nuk do të kenë pika fizike por faqe internet, aplikacione dhe infrastrukturën e nevojshme teknologjike që mundëson aktivitetin brenda kornizave të përcaktuara dhe që janë të monitorueshme.

Në nenin 26 thuhet se pagesa nuk do të jenë me para në dorë në mënyrë të drejtpërdrejtë mes organizatorit dhe lojtarit por do të kalojnë përmes një agjenti financiar të autorizuar.

“Organizatori i basteve sportive online nuk duhet të pranoje para në dorë nga lojtarët, por vetëm nëpërmjet Agjenteve Financiar të Autorizuar sipas këtij ligji”.

Kjo do të thotë që organizatori që kërkon të licencohet në bastet sportive online do të duhet të ketë edhe agjentin financiar të autorizuar me të cilin kërkon të ketë bashkëpunimin. Qeveria e argumenton rikthimin e basteve duke nënvizuar se me ndalimin e tyre në vitin 2018 ky aktivitet u kanalizua të ushtrohej në të zezë.

“Nga ana e Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit në kuadër të ushtrimit të detyrave të tij funksionale janë ushtruar kontrolle në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 2022 në total 1421 kontrolle nga ku janë realizuar konfiskime, procedime penale dhe masa administrative me gjobë për 135 subjekte dhe individ që operonin në mënyrë të jashtëligjshme në tregun e lojërave të fatit. Gjithashtu nga ana e AMLF-së janë raportuar 4035 adresa bastesh të paligjshme pranë AKEP më qëllim mbylljen e këtyre adresave”, thuhet në relacion.

Nga Erjola Jata/ Burimi- BW